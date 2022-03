Rocío Flores habla del novio de Olga Moreno tras recibir un mensaje urgente

Rocío Flores está a punto de comenzar una de las aventuras profesionales más complicadas de su trayectoria y no quiere tener problemas. Hasta ahora había sido colaboradora de El programa de Ana Rosa, pero hay otra presentadora interesada en sus servicios. Estamos hablando de Sonsoles Ónega, quien se ha puesto en contacto con ella joven para hacerle una propuesta interesante.

Rocío Flores pasará a formar parte del elenco de tertulianos de Ya son las 8, espacio capitaneado por la periodista Sonsoles Ónega. Será compañera de su tía Gloria Camila Ortega, quien trabaja de comentarista en el citado programa desde hace unas semanas. La colombiana le ha mandado un mensaje urgente para que cambie de actitud y empiece su nuevo empleo con buen pie.

Rocío es consciente de que forma parte de una familia bastante mediática, así que todos sus movimientos serán estudiados al detalle. En ocasiones mantiene una actitud demasiado fría, pero realmente lo único que quiere es protegerse de sus enemigos televisivos. Gloria Camila le ha asegurado que en Ya son las 8 la situación será distinta y ella ha cambiado de actitud.

Rocío ha hablado por primera vez del novio de Olga Moreno y ha dejado una cosa clara: no existe, Olga no está enamorada de nadie. Entiende que existan ciertos rumores porque la ganadora de Supervivientes se ha dejado ver acompañada de dos hombres diferentes. Pero la tertuliana asegura que son simples amigos y que Moreno no tiene intención de rehacer su vida sentimental.

Rocío Flores cuenta la verdad: “Queda un poco”

Rocío ha cambiado tras recibir el mensaje de Gloria Camila, prueba de ello es que ha hablado de la vida sentimental de Olga Moreno. Asegura que no tiene nada que ver con los dos hombres con los que ha sido relacionada, simplemente son buenos conocidos. Según ha contado, uno de ellos también conoce a Antonio David Flores, quien está al tanto de todo.

“El primero es un amigo íntimo de los dos y el segundo es el cuñado de una amiga de Olga”, explica la colaboradora de El programa de AR. Piensa que todavía falta tiempo para ver a la ganadora de Supervivientes enamorada de otra persona, pues actualmente está centrada en otros asuntos. “No creo que esté en ese punto, está en el punto de estabilizarse, así la veo yo”, desliza con total honestidad.

La hija de Antonio David ha sido acusada de ser altiva, pero realmente lo que le sucede es que está sometida a mucha presión. La prensa juzga todos sus pasos y cada vez tiene más enemigos, por eso le resulta tan complicado seguir adelante. Su tía Gloria sabe lo que está sufriendo, de ahí que le haya mandado un mensaje aconsejándole en su nueva aventura televisiva.

Rocío Flores, sorprendida: “Que hable de lo que quiera”

Rocío ha respirado tranquila cuando Gloria Camila le ha explicado cómo es trabajar en Ya son las 8. “Le he dicho que la van a tratar genial, que es rápido y divertido. Al final es un sitio donde te tratan bien, estás cómoda y pasa muy rápido”, ha declarado la hija del torero José Ortega Cano.

Gloria es consciente de que su sobrina está en el punto de mira, así que deberá dar explicaciones sobre lo que está sucediendo. Pero la colombiana le ha prometido que no deberá entrar en escándalos que le hagan sentir incómoda. “Le he dicho que hable de lo que quiera, que no está obligada a nada y lo que no quiera decir que no lo diga”.

Olga Moreno empezó siendo objeto de los medios de comunicación a raíz de su matrimonio con Antonio David Flores. Pero ya ha pasado mucho tiempo de esto y actualmente es un personaje con entidad propia, de hecho tiene un gran poder en televisión. La prensa quiere saber quién es su nuevo novio, pero lamentablemente este hombre tardará un tiempo en aparecer.