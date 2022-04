David Flores Carrasco descubre que su hermana Rocío ya se ha reconciliado

David Flores Carrasco, nieto de la gran Rocío Jurado, está de enhorabuena: su hermana Rocío Flores se ha reconciliado con alguien de Telecinco. La joven colaboradora ha tenido muchos problemas porque se siente obligada a dar explicaciones sobre temas que no le corresponden. Esto le ha enfrentado a la periodista Isabel Rábago en más de una ocasión, aunque parece que el conflicto ya ha llegado a su fin.

David Flores Carrasco está cansado de la guerra familiar y ha intentado por todos los medios buscar una solución cómoda para ambos bandos. Se ha ganado el respeto de la prensa del corazón, pues es una persona responsable que jamás ha participado en ningún revuelo. Recientemente ha sido su hermana Rocío la que ha dado un paso adelante para calmar la tensión mediática.

David Flores ha descubierto que Rocío ha firmado la paz con Isabel Rábago en Ya son las 8, programa en el que trabajan de tertulianas. La periodista forma parte de la legión de defensores de Rociíto, actitud que le ha enfrentado a la hija de Antonio David Flores. Pero han llegado a un acuerdo e incluso han mantenido una conversación cordial en el citado espacio televisivo.

Rocío Flores se ha sometido a una operación estética junto a Olga Moreno, atrevimiento que está causando repercusión. La joven entiende que el público haga bromas, pero no quiere ser objeto de burla entre sus compañeros, por eso se ha acercado a Isabel. “¿Te quieres hacer algo conmigo? No podemos hacer algo las dos, aunque yo te veo estupenda”, le ha dicho la joven.

David Flores estaba tranquilo porque la calma había llegado a su familia, pero la pesadilla está a punto de reaparecer. Telecinco va a volver a emitir Contar la verdad para seguir viva, el documental que terminó con Antonio David Flores. Habrá que esperar un tiempo para ver qué consecuencias genera esta estrategia en el exmarido de Rociíto, pero el pronóstico no es bueno.

David Flores Carrasco aplaude a Rocío Flores

David Flores mantiene una relación muy especial con su hermana, pues ambos están unidos por la misma tragedia: el rechazo de Carrasco. Los dos llevan mucho tiempo sin tener contacto con su progenitora y la situación no ha hecho más que empeorar. Por eso es tan importante que Rocío se haya reconciliado con alguien que forma parte del bando de Rociíto, en este caso Isabel Rábago.

Isabel se ha dado cuenta de que la colaboradora ha cambiado y le ha dicho: “Como veo que estás habladora te voy a preguntar”. A lo que la joven ha respondido en un tono bastante amable: “Pregunta, yo no tengo miedo a nada”. Esta conversación marcará un antes y un después y justo se ha producido en el momento clave: antes de que Antonio David recuerde su pesadilla.

David sigue al lado de su padre y lo más probable es que no se separe de él porque considera que es la única persona que ha estado a su lado. Carrasco no quiere tener contacto con nadie que hable con Antonio David, su presunto verdugo, de ahí que la reconciliación con sus hijos sea complicada. Algunos expertos en corazón aseguran que el drama familiar no tendrá un buen final.

David Flores Carrasco conoce la ruptura

David Flores está al tanto de todo lo que sucede, por eso sabe que Antonio David Flores ya no está con Marta Riesco. La reportera de El programa de AR decidió terminar con su noviazgo porque el ex de Carrasco no fue a su fiesta de cumpleaños. Rocío Flores le ha explicado a Rábago que ella era conocedora de los planes de su padre y sabía “que no iba a ir”.

El hijo de Rociíto y Antonio David ha sufrido mucho, de hecho es gran víctima de la batalla. La familia solamente coincide en algo: todos piensan que el joven “es un ser de luz” que no se merece de lo que está sucediendo.