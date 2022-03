Olga Moreno juega un papel determinante en la infidelidad de Manuel a Rocío Flores

Olga Moreno habría podido tener un papel fundamental en la ruptura de Rocío Flores con su novio Manuel

Tras hacerse pública esta supuesta separación, el programa Sálvame ha sacado a la luz unas pruebas que terminarían de hundir la hija de Antonio David Flores.

El espacio de Telecinco ha sacado a relucir una conversación que podría suponer un antes y un después en la familia Flores-Moreno.

Aunque en un principio la revista Semana aseguró que esta separación se había producido por un desgaste en la relación, días después salió a la luz una información que dio la vuelta a este testimonio.

Sandra Bruman aseguró en el plató de Sálvame que la hijastra de Olga Moreno había decidido poner punto y final a su relación con Manuel después de enterarse de una posible deslealtad por parte de él.

Ahora, este programa de Mediaset ha mostrado las pruebas de que esta infidelidad sí existió. Además, han asegurado que la expareja del youtuber era conocedora de esta infidelidad y que ha jugado un papel fundamental dentro de la trama.

Nada más volver de los Cayos Cochinos, Olga Moreno se enteró de esta deslealtad y decidió ayudar a su hijastra. Según ha apuntado Miguel Frigenti, la ganadora deSupervivientes 2021 utilizó su cuenta de Instagram para espiar a la supuesta amante de Manuel.

Olga Moreno se ha enterado a través de la televisión de las pruebas que tiene Miguel Frigenti en su poder. El colaborador de Sálvame ha asegurado que ha tenido "acceso a la chica con la que Manuel le fue infiel a Rocío Flores".

El tertuliano ha estado hablando con la supuesta amante de Manuel y, durante esta charla, la joven ha puesto a su disposición toda la conversación que mantuvo con el malagueño a través de WhatsApp.

Antes de enseñar estos mensajes, el tertuliano de Telecinco ha asegurado que esta desconocida chica "está bastante cabreada" con toda esta situación. "Manuel la ha bloqueado y ella se siente utilizada".

Olga Moreno no se puede creer el contenido de esta conversación. En ella, se puede leer cómo Manuel le pide a la joven que le envíe alguna foto suya.

"Tendrás que darme motivos para querer verte… Me tienes que convencer con una foto", le escribió el malagueño. "Encima que te digo que me pusiste que no veas".