Rocío Carrasco pierde su apoyo de siempre: se une al bando de Antonio David

Chayo Mohedano es la prima más mediática de Rocío Carrasco. La hija de Rosa Benito y de Amador Mohedano, se ha movido siempre entre dos mares, los turbulentos y los tranquilos.

Los más calmados son los que tiene en su casa: con su marido y sus tres hijos, haciendo TikTok y celebraciones familiares. Los más enbravecidos son los que navega su familia, con su prima Rocío Carrasco en el ojo del huracán.

Hubo un tiempo en el que Chayo Mohedano también estuvo en el foco mediático. Fue cuando participó en GH V, tras su traumática ruptura con Antonio Tejado y con haciendo de colaboradora en los programas.

Siempre ha buscado su lugar en el mundo de la música, pero su irregular talento y la sombra alargadísima de su tía, Rocío Jurado, se lo han impedido.

| GTRES

Harta de los varapalos de la cruel fama televisiva y sin poder saborear las mieles del éxito. Chayo cortó por lo sano. Se alejó para siempre de la tele y de la polémica.

Además empezó la estrategia de las demandas judiciales a quién ella consideraba que vulneraba sus derechos. Es la misma estrategia que seguía Rocío Carrasco contra Mediaset hasta que cambió los juzgados por el cheque y decidió contar la verdad sobre su vida.

Chayo había apoyado a Rocío Carrasco discreta, pero incondicionalmente. Es de las pocas de su familia que mantenía buena relación con Rociíto, cuando el resto de familia le dio la espalda.

No obstante, el renacimiento mediático de Rocío Carrasco parece que ha ido alejándola de Chayo. El gesto de esta semana, consolida definitivamente esta fractura entre las primas que cantaban villancicos de pequeña bajo la sonriente mirada de la Jurado.

Chayo se despacha a gusto contra Telecinco

Mediaset está jugando ya su gran baza: Supervivientes. Con el objetivo de calentar a la audiencia, está filtrando los primeros nombres que podrían viajar hasta Honduras. Y han puesto en órbita el nombre de Chayo Mohedano para que todo el mundo especule.

Chayo, harta de que se la utilice por parte de la cadena de Paolo Vasile, ha lanzado un duro mensaje contra los nuevos amigos de Rocío Carrasco. La hija de Rosa Benito ha calificado de "totalmente falso" que vaya a Supervivientes. Y se explaya en sus explicaciones: "para que veáis cómo son, ya el año pasado les dije que hasta que no dejara de trabajar la fábrica en Mediaset que no haría nada con ellos y que no volvieran a llamar".

Chayo explica que "este año no han llamado. Ellos lo saben. Siempre desinforman".

El dardo a su prima no puede ser más directo. Mientras que Rocío Carrasco se codea día sí, día también con David Valldeperas, Carlota Corredera y otros mandamases de La Fábrica de la Tele, Chayo los destapa.

Son ellos los que han construido el relato mediático de la hija de La Más Grande y que siguen explotando sus dramas familiares. Chayo ha trazado una línea para separarse de esta estrategia, aunque esto signifique también alejarse de su prima.

Las burlas a las audiencias cosechadas por Rocío Carrasco

Chayo Mohedano no se queda aquí en sus críticas y suelta dos bombas más contra Telecinco.

Para empezar, se refiere a los motivos que ella cree que tienen para seguir hablando de ella. Según la hija de Amador Mohedano, "lo hacen para que sufra el acoso y los insultos de sus fans, menos mal que cada día son menos (audiencia)."

Y acaba con una advertencia rotunda: "que no os engañen, el caso 'delux' les tiene como pollo sin cabeza".

Son exactamente los mismos argumentos que utiliza Antonio David Flores, su exprimo, contra Mediaset. Sin embargo, entre los comentarios a tal declaración de intenciones de Chayo, no han faltado los que le recuerdan lo que está haciendo su madre.

Rosa Benito no tiene ningún problema en trabajar en Telecinco. Mediaset es propietaria de del 30% de la Fábrica de la Tele por lo que se puede decir que Rosa trabaja para los mismos que vapulean a su hija. Cosas de esta peculiar familia. Y del dinero.