Paolo Vasile recibe la denuncia que le puede obligar a vender Telecinco

Paolo Vasile es el consejero delegado de Mediaset. Eso significa que es la persona con más poder en la cadena y que lo que él decide o insinua, se acaba convirtiendo en orden. También es quien recibe los palos y la presión por la crisis actual de audiencia y quien tiene que hacer frete a denuncias y otros problemas judiciales.

Desde que Paz Padilla desapareciese de nuestras pantallas, se generaba gran expectación acerca de cuál sería su futuro.

Padilla abandonaba Sálvame a finales de enero tras un fuerte encontronazo con Belén Esteban después de que la colaboradora la acusase de ser una negacionista y una antivacunas.

"Por supuesto que las vacunas salvan vidas. Yo recomiendo a todo el mundo que se proteja pero que tenga cuidado porque por tener las vacunas no estás exento de contagio", aseguraba la gaditana.

"Yo me he contagiado dos veces. No le doy importancia lo que sucede en las redes, como a mí me tachan de muchas cosas".

Sin embargo, su versión no convencía a la de Paracuellos que insistía en atacarla. "No me creo lo que está diciendo y como no quiero tener una guerra, prefiero sentarme. Creo que has metido la pata hasta dentro y no sabes como salir", sentenciaba.

Después de ese día, los directores intentaba hacer todo lo posible para volver, pero Paz se negaba en rotundo.

La presentadora se "vio profundamente desamparada y muy impotente ante una mentira". Además, lamentaba que desde el programa "no fueron conscientes de lo que dieron a entender esa tarde y del daño público que se le podría haber hecho. Lo dicho, dicho queda".

Así, Padilla se mostraba "molesta y dolida por ello" ya que considera que "no se le ha tratado con el respeto que merece. No ya por ser presentadora, sino como persona".

Paz Padilla decide demandar a Mediaset tras su despido

Y, tras ver que la humorista no tenía intención de volver al trabajo, Paolo Vasile decidía tomar medidas.

"Mediaset España decide resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero", comunicaban

Algo, que llevaba a Paz a seguir los pasos de Antonio David y llevar el asunto a los juzgados tras considerarlo 'despido improcedente'.

"Os confirmo que la demanda está puesta. Cuando te despiden, antes de ir al juzgado de lo social, tienes que interponer o presentar una papeleta de conciliación", se pronunciaba la presentadora.

"Tienes que intentar una conciliación con la empresa o el empresario en el servicio de inmediación y arbitraje. Esta se presentó el día 9 de febrero", explicaba.

"Los demandados son Mediaset, PubliEspaña y La Fábrica de la Tele. Lo que se demanda concretamente es el despido".

"El despido se produjo el 21 de enero, tiene fecha o efecto desde este día. El día 20 es cuando se produce el lío con Belén Esteban en el plató, se utilizó a Belén Esteban mejor dicho y, un día después, es cuando la despiden".

Un nuevo golpe para la productora, que ya tocaba fondo tras la victoria de Antonio David en los jugados.

Así, Paz "pide que se declare la nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales y, subsidiariamente para el caso de que el juez considere que el despido no es nulo, la improcedencia del despido".

"Despido nulo es cuando se te han violado derechos fundamentales y despido improcedente cuando no había ninguna causa para despedirte y, por tanto, te tienen que indemnizar", alegaba.

De esa forma, la presentadora estaría "pidiendo una indemnización adicional por un importe de 20.000 euros".

Y es que asegura que además "de la vulneración de derechos fundamentales que se produce en su despido, se le ha vulnerado su derecho a la libertad de expresión".

Algo, que recuerda al caso de Antonio David, que le ganaba la batalla a La Fábrica de la Tele y obligaba a la productora a abonar "los salarios dejados de percibir hasta la fecha en la que el contrato temporal hubiera finalizado, unos 32.361 euros".

Además, de indemnizarle "por los daños ocasionados con la vulneración de su derecho al honor en la cuantía de 50.000 euros".