Antonio David Flores se la devuelve a Paolo Vasile y tiembla Telecinco

Antonio David lleva casi un año 'en pie de guerra' contra Telecinco. Sus ataques hacia la cadena se han convertido en una constante desde que salió a la luz el documental de Rocío Carrasco.

El testimonio de su exmujer, en el que lo acusa de maltrato físico y psicológico, provocó su despedida fulminante de Sálvame. Un despido que, meses más tarde, fue declarado nulo por parte de la justicia.

La sentencia le dio la razón al exguardia civil al considerar que el despido vulneraba su derecho al honor, obligando a la cadena a abonar los salarios pendientes y una indemnización adicional de 50.000 euros.

La productora del formato, La Fábrica de la Tele, esperó hasta el último día para despedirlo y desde entonces la cadena lo ha vetado. Le arrebató de golpe el altavoz del que había gozado en las últimas décadas y le dejó sin posibilidad de regresar a la televisión.

| Mediaset

Sin opciones para expresar su opinión públicamente, Antonio David se ha visto relegado a iniciar una guerra mediática a través de Youtube. Su canal se ha convertido en el único soporte que tiene para luchar contra un gigante como Mediaset y casi todos los colaboradores que forman parte de su plantilla.

Antonio David vuelve a Youtube para plantar cara a Telecinco y a Paolo Vasile

Después de tres semanas de ausencia por los problemas de salud que arrastra su madre, Antonio David ha regresado a su canal de Youtube con un nuevo vídeo en directo.

"Hemos tenido unos días complicados en casa. Mi madre no ha estado bien de salud, pero afortunadamente ya se ha recuperado. Quiero darle las gracias al hospital por el trato recibido, y quiero darles también las gracias a mis hermanos por cuidarla. Este directo te lo dedico, mamá", comentaba justo antes de comenzar su nuevo ataque hacia Telecinco.

En esta ocasión, el todavía marido de Olga Moreno ha querido abordar y profundizar en el polémico despido de Paz Padilla.

Tras una airada discusión con Belén Esteban a raíz del coronavirus, la presentadora de Sálvame abandonaba el plató para no volver.

| La Noticia Digital

En un principio parecía que se trataba de un episodio más de trifulcas en el programa, pero las cosas se pusieron serias cuando empezaron a pasar los días y no había señales de Paz Padilla.

Su ausencia prolongada, unida a la polémica por su supuesta visión negacionista de la pandemia, provocaron la intervención de la cadena.

Después de varias semanas de incertidumbre, Mediaset optaba por comunicar el despido de la trabajadora alegando que estaba "motivado por el abandono de su puesto de trabajo". Una razón que Antonio David se niega a creer.

"Todo esto tiene un trasfondo mucho más allá de lo que nos han vendido. El despido de Paz Padilla no viene motivado por haber tenido una discusión con Belén Esteban", aseguraba en su directo.

Antonio David señala a Telecinco tras el despido de Paz Padilla

Según defiende Antonio David, el despido de la presentadora está relacionada con la oposición que ha hecho la gaditana sobre el caso Rocío Carrasco.

"Paz Padilla no participó del pensamiento único impuesto a raíz del documental por los dueños de la productora LFDLT. Ellos impusieron una serie de directrices a seguir, y Paz fue una de las personas honestas que se mantuvo en su convencimiento. No tragó esas directrices marcadas porque ella no compró la historia del documental", advertía haciendo alarde de su egocentrismo.

| Mediaset

Aunque es cierto que Paz se ha mostrado escéptica con el testimonio de Rociíto, no podemos decir que este sea el motivo real de su despido. La realidad es que otros colaboradores de la cadena, como Kiko Matamoros o Alessando Lequio no apoyan a la hija de Rocío Jurado y siguen trabajando.

"Es una pena que una cadena de televisión prescinda de una cara amable, porque últimamente parece que se deshacen o los esconden. El viento que corre a favor está lleno de caras indeseables", insistía para dar validez a una teoría que podría provocar una nueva denuncia contra Mediaset por despido improcedente.