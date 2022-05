Rocío Carrasco confirma que el reencuentro será el próximo 1 de julio

Rocío Carrasco ha publicado la fecha más esperada por todos los seguidores de su madre. Tras varios conciertos dedicados a 'La más grande', la hija de Rocío Jurado ha podido cumplir el sueño que llevaba años queriendo conseguir.

Esta semana, la revista Lecturas ha dado la exclusiva de que la hija de 'La más grande' ha confirmado la inauguración del museo oficial dedicado a su madre. Asimismo, se podrá visitar a partir del día 1 de julio en Chipiona, la tierra natal de la cantante.

El entusiasmo y la ilusión que destaca en Rocío Carrasco por esta iniciativa ha sorprendido a toda la prensa española, pues hacía muchísimo tiempo que no se la veía así. El proyecto ha sido apoyado por el alcalde de la localidad gaditana, Luis Mario Aparcero, quien asegura que ha llevado mucho tiempo y trabajo ejecutarlo.

| Europa Press

"Ha sido un largo trabajo porque administrativamente ha habido que crear el servicio de museo, que Chipiona no lo tenía. Por otro lado, se ha tenido que aprobar un reglamento, una ordenanza y un precio público, y se ha tenido que realizar de nuevo unas obras de adaptación en el museo. En definitiva, una subvención que hemos conseguido de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial", ha explicado el alcalde a GTRES.

Antes de concluir, Aparcero ha querido dar algunos adelantos a los seguidores más fieles de Jurado. Entre ellos, la posibilidad de escuchar sus canciones en una ducha de música o unos audiovisuales con gran musicalidad. Así pues, en el museo, habrá distintas actividades de interacción, donde serán protagonistas los propios clientes.

Primeras impresiones tras el anuncio de la inauguración

Algunos medios han querido saber la opinión de la gente más cercana a la cantante. José Ortega Cano, el viudo de Rocío Jurado, ha confesado que es un hecho que deberá celebrar, aunque no ha mencionado qué día lo hará. "Ya tendría que haberse abierto hace tiempo, pero nunca es tarde", ha añadido el extorero a sus palabras.

| Trendings

La nieta de Jurado no ha confirmado su asistencia a la inauguración, pues no quería dar muchos detalles sobre lo que opinaba al respecto. Sin embargo, la hija de Rocío Carrasco está encantada de que el museo de su abuela vaya a dejar de ser una simple idea.

Además, ha visto la oportunidad para decir el verdadero motivo por el cual no irá al homenaje de su tía Gloria Ortega. "Me encantaría, pero no puedo ir. Tengo los exámenes y no puedo ir", confesaba Rocío Flores.

El retorno a las pasarelas de moda

Rocío Carrasco está teniendo una semana llena de buenas noticias. Ayer, en la Sálvame Fashion Week, pudo disfrutar del desfile de moda con un vestido de una joven diseñadora, María de Castro. Todos los invitados le aplaudieron porque lo hizo genial.

Tras 30 años sin subirse a la pasarela, la hija de Rocío Jurado ha demostrado que sigue teniendo la misma habilidad y valentía para desfilar que en su adolescencia.

| Telecinco

No obstante, había un invitado especial que a ella no le hizo ninguna gracia ver. El viudo de su madre, José Ortega Cano, fue a apoyar a su pareja diseñadora, Ana María Aldón, quien también participaba en el desfile. El extorero llevaba puestas unas gafas de sol para protegerse de los rayos UVA tras su operación estética.

Algunas fuentes aseguran que no hubo ningún acercamiento entre la hija y el marido de Rocío Jurado, por lo menos, delante de cámaras.