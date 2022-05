Belén Esteban revive su infierno con otro accidente que acaba en el hospital

Belén Esteban no gana para disgustos. Hace unas semanas se convertía en protagonista absoluta de Sálvame por un motivo que tardará años en olvidar. La de Paracuellos aceptaba a regañadientes participar en una prueba que habían montado en Sálvame, aparentemente sin importancia.

Se trataba de un desafío de Supervivientes, con una barra de la que tenían que colgarse los colaboradores. Belén cayó al suelo con tan mala pata que lo que al principio parecía un esguince de tobillo acabó en rotura de tibia y peroné. Minutos televisivos que han pasado a la historia por su crudeza y que terminaron con Belén de urgencia al hospital.

Esteban ha tenido que someterse a una delicada operación que la ha dejado totalmente fuera de juego, con la pierna escayolada y con una dolorosa recuperación que se alargará durante meses.

Belén tenía que ser una de las protagonistas de la Sálvame Fashion Week, la pasarela de moda que ha organizado Sálvame. Se ha celebrado este miércoles por la noche con toda la pompa de las grandes ocasiones de Telecinco. Los modelos que desfilan con los trajes y vestidos de reconocidos diseñadores son los colaboradores del programa, por lo que la expectación era alta.

Pues bien, otra caída en directo ha provocado un drama que ha devuelto a Belén Esteban al infierno que vivió ella misma no hace tanto tiempo.

Belén Esteban, muy preocupada por la caída en directo en la Sálvame Fashion Week

A pesar de que está muy baja de ánimo, Belén Esteban no ha querido perderse el evento televisivo de moda, aunque haya sido viéndolo desde su casa. Por este motivo, no podía creer lo que pasaba a los pocos minutos de empezar el desfile y justo cuando los tertulianos-modelos, salían por primera vez a escena.

Una de ellos, Chelo García Cortés, tropezaba de la forma más tonta - como suele pasar en estos casos - y se desplomaba en medio de la pasarela. Salía como podía del bochornoso momento inicial y todo parecía que transcurría con normalidad, aunque a los pocos minutos, Adela González ya pronosticaba que algo malo había vuelto a pasar en Sálvame.

Chelo, visiblemente seria y preocupada, era atendida por los servicios médicos de Telecinco, que realizaban una primera exploración y ponían hielo en la muñeca de Chelo. Por lo visto, había estado toda la tarde quejándose de que la pasarela resbalaba mucho, aunque nadie le hizo caso. En el momento decisivo, resbaló y cayó.

| Telecinco

Al igual que le pasó a Belén Esteban, Jorge Javier Vázquez empezó a bromear con la caída de la colaboradora hasta que apareció la ambulancia en escena. Los peores pronósticos empezaron a rondar de nuevo en Sálvame, conscientes del drama que supuso lo que le pasó a Belén.

"No sé dónde me duele, pero me lleváis a algún sitio", pedía Chelo. Minutos después, los servicios médicos lo confirmaban: la cosa no pintaba bien y había que hacerle una placa en el hospital. "Puede haberse roto la muñeca, hay que verlo".

La ambulancia se llevó a Chelo, que no quiso prácticamente hacer declaraciones ni que la grabaran. Para salvar el programa, el maestro Joao, uno de los invitados como público a la pasarela, asumió el papel de Chelo y lució los modelitos que tenía que vestir ella.

La rotura de huesos que hace revivir la pesadilla a Belén Esteban

El show siguió sin mayores complicaciones hasta que las noticias que llegaron del hospital cayeron como una losa. Lo confirmaba Carmen Lomana, otra de las invitadas al programa.

A pesar de que en un primer momento se dudaba de si se había roto el colles, un hueso de la mano, finalmente a Lomana le llegaba el mensaje definitivo. Chelo se había roto el radio. En estos momentos, Belén Esteban no podía creer lo que estaba pasando y volvió a revivir los peores momentos de su propia experiencia, que aún tiene muy vivos en la retina.

Parece que a Sálvame le ha mirado un tuerto. Primero fue Belén Esteban, con la lesión más grave de todas y por la que todo el verano estará sin poner el pie en el suelo y en recuperación. Días después era Lydia la que se rompía el radio en un accidente doméstico y ahora Chelo también sufre una aparatosa caída en directo con triste final.

El resto de colaboradores del programa están bastante asustados (y no es para menos).