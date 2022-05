David Bisbal responde a la última fotografía de Chenoa

David Bisbal no quiere ser famoso por nada que no sea su trabajo, su música. El almeriense, no obstante, hace uso, como casi todo el mundo, de sus redes sociales, lo que conlleva que lo que publique se analice con lupa.

David se encuentra en un momento personal muy estable. Jurado de La Voz Kids, junto a Aitana, Sebastián Yatra y Pablo López, el artista sigue en la cresta de la ola.

Sigue haciendo canciones que entusiasman al público ( A contracorriente o Se nos rompió el amor, una versión de 'la más grande') y triunfa en televisión.

En lo personal, tampoco puede quejarse, ya que después de un varios fracasos amorosos, ha conseguido estabilidad junto a la venezolana Rosanna Zanetti. Junto a ella, tiene dos hijos, Bianca y Matteo. Tiene una hija mayor, Ella, que vive con su progenitora, Elena Tablada.

Precisamente, Tablada protagonizo hace unos días un momento que dejó a David Bisbal sin aliento. Lejos de reaccionar en caliente a lo que vió el cantante, su respuesta ha sido indirecta pero contundente

La foto que David Bisbal ha publicado y que lo dice todo

David Bisbal veía como dos de sus exparejas, la cantante Chenoa y la diseñadora de joyas, Elena Tablada lanzaban un mensaje juntas. Las dos se hacían una foto juntas en una fiesta, mostrando mucha complicidad y risas.

Esta relación entre ambas no era conocida por el gran público por lo que sorprendió a todo el mundo, David Bisbal incluido. El hombre ha conseguido una relación de "respeto" con la mujer con la que tuvo su primera hija tras años de peleas.

| Instagram

La separación entre ambos fue bastante traumática y cuestiones como la exposición de la niña en redes sociales o temas económicos también produjeron fuertes enfrentamientos entre ellos. Pasado el tiempo y pensando en el bien de Ella, han logrado la paz y poder pactar unos acuerdos de convivencia mínimos.

Todavía con la sorpresa de ver las dos mujeres juntas, Bisbal no se ha pronunciado sobre la misma, pero ha aprovechado el Día de la Madre para hablar.

David ha publicado una foto con su progenitora alabándola y asegurando que "el día de las madres, no debería ser un día en concreto, debería ser toda la vida y toda la eternidad".

La segunda instantánea, que publicó poco tiempo despúes está dedicada a Rosanna. Bisbal afirma que "tengo la suerte de vivir y celebrar el día de las madres todos los días, así debe ser!!! Hasta la eternidad con mi Rosana Zanetti".

Ella le correspondía también con amor y afirmando que "amo la familia que estamos formando".

David Bisbal y el silencio sobre la otra 'mamá' en su vida

David Bisbal no ha dedicado ningún otro mensaje a las 'madres' que forman o han formado parte de su vida. Ha decidido no hacer ninguna mención a Tablada, la madre de su hija mayor, por lo menos públicamente.

De esta manera, con un significativo silencio demuestra que el pasado enterrado está y que las anteriores parejas que tuvo ya no significan absolutamente nada en su vida. Sobre Chenoa, hace tiempo que no habla. De hecho, cuando le preguntaron si iría a la boda se limitó a contestar que 'de mis cosas no hablo'.

▶️ Chenoa manda un mensaje envenenado a David Bisbal a pocas semanas de su boda

De Tablada, también prefiere mantenerse al margen, exceptuando por las cosas imprescindibles relacionadas con su hija. En la nueva y bonita familia que David y Rosanna están construyendo, no hay lugar para nadie más.

David, siempre ajeno a la polémica, prefiere la discreción y lucha con uñas y dientes por preservar su intimidad. Si le viéramos en Mallorca el día 22 de junio, realmente estaríamos ante la noticia del año.