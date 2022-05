Laura Llopis y su marido Pablo Motos toman una decisión por su propia seguridad

Laura Llopis es la principal responsable del programa El Hormiguero, que presenta su marido, Pablo Motos, en Antena 3. Eso sí, hay decisiones que toman juntos y una de ellas la han adoptado esta semana. Se han visto obligados a reforzar la seguridad en las instalaciones del formato por la expectación generada por uno de sus invitados.

En concreto, por el revuelo que se ha formado con la presencia del cubano William Levy. Un actor este, de 41 años, que está arrasando en todo el mundo por su papel en la serie Café con aroma de mujer.

Laura Llopis y Pablo Motos toman medidas

La productora, además de intentar controlar a Motos en sus intervenciones, organiza con mucha antelación las visitas de famosos a El Hormiguero. De ahí que llevaba tiempo teniendo cerrada la presencia de Levy en el formato. Presencia que este lunes fue anunciada 'a bombo y platillo': “El actor que más lo peta en este momento en el mundo estará mañana”.

La noticia de la asistencia del actor al día siguiente, el martes, provocó los aplausos y vítores del público. Y fue en este momento cuando el conductor del espacio quiso decir algo a los espectadores, una curiosidad. Afirmó: “Os voy a dar un dato interno que nada tiene que ver con la tele”.

“Vamos a reforzar la seguridad porque no estamos muy seguros de si se nos va a ir”. Unas palabras estas a las que añadió una de las hormigas: “Es que está todo el mundo loco. A mí me ha petado el móvil de gente diciéndome «Píllame entradas, por favor»”.

Y esto fue ratificado por el marido de Laura que añadió: “Sí, está todo el mundo loco”.

| GTRES

De esta manera, dejó de manifiesto que la productora y la directiva en general habían acordado aumentar la seguridad. Fue la forma que encontraron de evitar que pudieran producirse aglomeraciones de fans en los exteriores del plató. Una situación que podría traer consigo incluso que el invitado estuviera en riesgo.

Laura Llopis consigue la entrevista del momento

La mujer de Pablo, sin lugar dudas, se garantizó un enorme éxito con la presencia de William Levy en El Hormiguero. Más aún al conseguir que el primer plató que pisara en España fuera el del formato de Antena 3. Y es que el actor se ha convertido en el ídolo del momento y en el hombre más deseado por muchas mujeres y hombres.

A él esta enorme popularidad le ha llegado, como hemos mencionado, con su papel en la serie Café con aroma de mujer. Sin embargo, su carrera la inició ya en 2005 participando en la ficción Olvidarte jamás.

Otras importantes producciones en las que ha participado son Acorralada, La tempestad, Cuidado con el ángel y Triunfo del amor. Telenovela esta última que muy pronto va a comenzar a emitirse en el canal Nova de Atresmedia.

| Europa press

Asimismo, tiene en su carrera profesional papeles en distintas obras teatrales e incluso en películas. Entre estas destacan Retazos de vida, Girl Trip y Resident Evil: The Final Chapter. Por supuesto, sin pasar por alto que incluso participó en el videoclip de la canción I´m into you de Jennifer López.

Pero William no solo ha trabajado en el mundo de la interpretación, también ha ejercido de modelo. Lo ha hecho porque tiene un físico atractivo, que es el que ha despertado verdaderas pasiones entre ciudadanos de a pie y famosos. En efecto, entre las celebrities que han confesado estar 'enamoradas' de él se encuentra la mismísima Mercedes Milá.