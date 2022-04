Roberto Leal se sincera y confiesa los problemas de su bebé

Roberto Leal vive un momento dorado profesionalmente. Es el conductor de Pasapalabra, uno de los programas con más audiencia de la televisión. Y hoy en día, eso es decir mucho.

Roberto llegaba al formato con una imagen en la retina de millones de espectadores. La de su predecesor en el cargo, Christian Gálvez. Sin embargo, el arte del sevillano frente a la pantalla ha logrado que ya nadie se acuerde de Christian.

El famoso rosco con el abecedario es ya de Leal, que se siente muy cómodo al frente del espacio.

En su vida privada, a Roberto también le sonríe la vida. Casado con la comunicadora Sara Rubio, Roberto es padre de Lola, que actualmente tiene 4 años y de Leo, que nació en febrero de 2021.

La alegría en casa de Roberto es la protagonista. Sin embargo, el presentador ha dado a conocer un problema que tienen con su hijo pequeño y que, además, comparte con otro famoso.

Roberto Leal y el problema que tiene con su hijo Leo

Leal tiene estos días como invitado a Pasapalabra a Edu Aguirre. Es un periodista deportivo que se ha dado a conocer en El Chiringuito de Jugones. Aguirre también tiene un hijo pequeño, un mes menor que el hijo de Roberto Leal.

El presentador introducía en el programa un tema que no le deja dormir y nunca mejor dicho.

"Edu, esto todavía no lo hemos hablado. Mi hijo es un mes mayor que el tuyo. ¿Duerme el tuyo?"

Se producía un silencio incómodo mientras Edu pensaba la respuesta, ante las risas del público. "A ver, está empezando a dormir".

"Qué significa eso, cuántas horas seguidas?", le preguntaba interesado Roberto. "¿Dos?, respondía un perplejo Edu.

| Antena 3

"¡Ah, bueno vale! Entonces tú eres de los míos". Leal se relajaba al ver que no estaba solo en sus desvelos nocturnos. "Es que si me ibas a decir, siete u ocho... hay quien me dice: no, el mío duerme doce horas.... ¿Qué tiene Usted, un murciélago?"

Edu también se resignaba a que su bebé duerma poco. Luego matizaba: "si duerme tres o cuatro horas, como llego del Chiringito a las tres y media, le enchufo un biberón y ya duermo yo".

"¡Que grande!", decía Roberto Leal entre risas. De hecho, Leal aseguraba hace poco que Leo es "un amor, lo que pasa es que es muy pequeñito y se despierta 200 veces, entonces por la noche está siendo un parque de atracciones".

Roberto no descarta ampliar la familia con más hijos, aunque ahora lo que quiere es disfrutar de los niños. "Estoy muy tranquilo, a disfrutar de los niños y este planteamiento, si llegará, llegará en mucho tiempo, ahora no estoy pensando en esto".

Leal manda un recado irónico en Pasapalabra

Edu Aguirre forma parte del equipo de Orestes Barbero, uno de los participantes que más tiempo lleva en Pasapalabra.

Es la segunda vez que Orestes participa en el programa pues fue eliminado cuando el espacio se emitía en Telecinco. Asistió como invitado en una de las ediciones del programa, ya en Antena 3, y Roberto Leal le invitó a volver a participar, cosa que aceptó encantado.

En una de las pruebas, la musical, salió una canción que era del año 1996. Orestes, con toda naturalidad confesó que aquel era "su año". A lo que Roberto Leal le preguntó, echando cuentas mentalmente: "¿Naciste este año?".

El joven contestó afirmativamente, diciendo que iba a cumplir 25 años y Roberto no pudo evitar decirle "¡Despedido! 25 años, ¡madre mía!".

▶️ José Luis Losa, ganador de Supervivientes, narra el infierno que vive tras perder a su mujer

Sea como sea, Roberto Leal se ha convertido en el alma de Pasapalabra y ha demostrado ser uno de los personajes más versátiles y queridos de la televisión actual.