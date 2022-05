Roberto Leal descubre la verdad y le explica a su mujer que todo ha cambiado

Roberto Leal se ha convertido en el presentador más envidiado de la pequeña pantalla porque todos sus proyectos se convierten en un éxito. En el terreno personal, Roberto Leal también ha tenido mucha suerte: está casado con Sara Rubio y tiene dos hijos con ella. Recientemente le ha explicado cómo ha descubierto el secreto de uno de sus compañeros de trabajo, una información que va a dar de qué hablar.

Roberto Leal ha tomado el timón de El Desafío, un concurso en el que se están produciendo escenas que quedarán en el recuerdo de todos. Recientemente ha puesto en apuros al actor y director Santiago Segura, uno de los jueces del programa. El artista ha pedido a la dirección que le maquillen la cabeza para disimular su calvicie y el comunicador lo ha destapado sin darse cuenta.

| Cedida

Roberto Leal disfruta de una relación especial con sus compañeros, pues es muy cercano y fuera de cámaras pasa tiempo con ellos. Tiene confianza con Santiago, por eso le ha preguntado: “¿Te has hecho algo?”. Santiago Segura le ha confesado que se ha pintado la parte trasera de la calva, una técnica casera que siempre le ha servido.

Roberto no ha querido incomodar al artista, simplemente le había notado diferente y se ha interesado por su cambio físico. Sara, la mujer del presentador, se ha quedado sin aliento al comprobar la reacción de Santiago Segura. El actor nunca deja indiferente a nadie, es el primero en burlarse de sus defectos y en conseguir que el público estalle en carcajadas.

“No quería ponerlo por contrato, pero no me gusta que me saquen la calva por detrás porque parece que tengo el culo al aire. He pedido que me la pinten”, ha explicado el juez de El Desafío ante la atenta mirada de los concursantes. La reacción ha sido unánime: todos le han aplaudido y se han interesado por conocer más sobre este secreto de belleza.

Roberto Leal, sorprendido: “Me da igual”

Roberto lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación, pero nunca había tenido tanto protagonismo como hasta ahora. Tiene que tener mucho cuidado porque sus pasos están estudiados al detalle, pero no tiene grandes enemigos. Ha demostrado que es un maestro del espectáculo, por eso el público le quiere y la prensa le respeta tanto.

| Europa Press

Leal se mueve como nadie en los platós de televisión, tiene mucha autoridad y cuando ha interrogado a Santiago este ha contado la verdad. El actor no tiene complejos físicos, pero le gusta mejorar ciertas partes de su cuerpo, por ejemplo la calva. Aunque parezca lo contrario, es un hombre muy presumido y cuida mucho su imagen.

“A los calvos les pasa, yo me miro al espejo y me veo normal, pero cuando me veo la calva reflejada no me gusta. ¿He mejorado? No he mejorado. Parece el bigote de Groucho Marx en toda la calva, pero me da igual porque así no le enseño el culo a esta pobre gente”, desliza Santiago Segura.

| Gtres

El presentador de El Desafío no ha podido contener las carcajadas mientras escuchaba las explicaciones de su compañero. Está claro que disfrutan de una complicidad especial, vínculo que ha traspasado la pequeña pantalla en más de una ocasión. Todo ha cambiado, los espectadores han descubierto qué hace Santiago Segura para ser más atractivo.

Roberto Leal ha hecho una gran apuesta

Roberto es el comunicador más valioso de la pequeña pantalla, pero sabe que ningún éxito dura para siempre. No le vale con ser el rey de Antena 3, quiere crear su propio imperio y ya se ha puesto manos a la obra. En esta tarea cuenta con el apoyo de su esposa Sara Rubio, juntos han creado una productora llamada Blondloyal Producciones.

Leal juega mejor que nadie con los espectadores, es un referente para las nuevas generaciones y está en un buen momento. Tiene una oportunidad única y la va a aprovechar: va a crear sus propios programas e intentar inundar la parrilla televisiva de talento. Escenas como las que ha vivido al lado de Santiago demuestran que está preparado para eso y para mucho más.