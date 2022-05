Adela González, de 'Sálvame', asusta a su marido al contarle lo de Juanjo

Adela González aterrizó en Sálvame en enero de 2022 y su misión era contextualizar ciertas noticias para aumentar la veracidad del programa. Su dilatada trayectoria profesional ha aportado un aire fresco al espacio de Jorge Javier Vázquez y el público le ha recibido con los brazos abiertos. El problema es que hay un conocido youtuber que le ha situado en su punto de mira: Juanjo, el amigo de Antonio David Flores.

Adela González acaba de recibir un galardón de la Asociación de Profesionales de la Radio y Televisión de Euskadi. Estamos hablando de los famosos Premios AIREAN, un reconocimiento que solamente reciben profesionales de primera categoría. Se lo han dado por su “profesionalidad y desempeño”, pero parece que hay gente que no está de acuerdo.

Adela está casada con Mikel Mas, quien se ha convertido en su gran apoyo durante la última etapa profesional que está viviendo. El marido de la presentadora sabe que Juanjo está liderando una campaña de desprestigio que podría ser muy peligrosa. Ha publicado un vídeo en su canal titulado: “El grandísimo escándalo de Adela González que arde en redes”.

La vasca se ha ganado el apoyo del público, a pesar de que Sálvame tiene un ejército de enemigos que cada vez es más poderoso. No es cierto que los usuarios de redes sociales se hayan quejado del premio que ha recibido, todo lo contrario. Piensan que su papel en Telecinco es fundamental, de hecho sustituye a Jorge Javier Vázquez cuando este tiene otros compromisos.

Adela González, sorprendida: “Manipulación informativa”

Adela cuenta con el calor de su marido, quien estará cerca de ella siempre que sea necesario. No tiene que demostrarle nada a nadie, pero el youtuber amigo de Antonio David le ha puesto en una situación comprometida. Insinúa que no se merece el premio que ha recibido y ha lanzado una serie de comentarios bastante ofensivos

“Esta chica es verdad que trabajó en Telemadrid y en La Sexta, pero que le den el premio ahora que está haciendo manipulación informativa. Haciendo sensacionalismo barato, prensa amarilla, por no decir otro color, marrón. Que le den el premio a una presentadora que trabaja en una productora que está siendo investigada por organización criminal me quedo asustado”.

González es una periodista de primer orden y lo primero que hizo cuando tomó las riendas de Sálvame es asumir su desconocimiento. Es cierto que no disfrutaba de una gran experiencia en el mundo del corazón, pero es la mejor comunicando. Por eso se ha formado en crónica social y ha conseguido que los espectadores se queden pegados cuando da paso a alguna noticia.

Adela González prefiere no responder: “Implicación política”

Adela sabe perfectamente cómo funciona el mundo del espectáculo, por eso ha tomado una decisión importante. Juanjo, el youtuber que critica todos los pasos de Sálvame, ha puesto en duda su trayectoria profesional, pero ella no hará nada. Es mejor no dar protagonismo a un enemigo con tan poco poder, pues lo que busca es eso: tener más repercusión.

El amigo virtual de Antonio David piensa que la presentadora no debería recibir el premio y no confía en la transparencia de dicho reconocimiento. “Esta asociación, yo no lo sé, pero seguramente tenga algún tipo de implicación política o algo por el estilo porque no me lo explico”.

González puede sentirse orgullosa, pues está plenamente integrada en un equipo que tiene 13 años de rodaje. Ha conseguido lo que Paz Padilla nunca logró, a pesar de que la gaditana se incorporó al grupo cuanto apenas acababa de nacer. Las redes sociales le apoyan, hay quien considera injusto que herede los enemigos de Jorge Javier por el simple hecho de trabajar a su lado.