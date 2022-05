Olga Moreno asume los problemas íntimos que ha provocado su última decisión

Olga Moreno ha alcanzado una gran popularidad desde que se separó de Antonio David Flores porque el público le ha conocido mucho mejor. Hace unos meses era una mujer en la sombra y actualmente se ha convertido en un personaje independiente capaz de eclipsar a cualquiera. Según ha salido publicado, su relación con Rocío Flores no atraviesa un buen momento, pero siguen unidas por algo.

Olga Moreno, antes de distanciarse de la nieta de Rocío Jurado, decidió someterse a una operación estética bastante delicada. En el programa Viva la Vida aseguraron que los efectos secundarios que estaba sufriendo eran terribles, por eso “estaba arrepentida”. Su antigua hijastra también se puso en manos de los cirujanos por el mismo motivo y recientemente ha destapado la cruda realidad.

Olga Moreno es una persona fuerte, pero ha perdido la paciencia y quiere dejar claro que ella desconocía el comportamiento de Antonio David. Rocío Flores se ha molestado con ella porque cree que ha hablado cuando no debía, aunque la relación no está perdida. Han vivido muchos momentos juntas, de hecho ahora comparten el dolor que les ha generado la lipoescultura.

Rocío trabaja de colaboradora en el programa Ya son las 8 y ha aprovechado su presencia en el espacio para contar cómo se siente. Tiene problemas íntimos después de la operación: apenas puede moverse y necesita ayuda hasta para ir al baño. Asegura que el proceso ha merecido la pena, aunque reconoce que ha atravesado momentos realmente delicados.

Olga también ha tenido muchos dolores y ha sufrido los mismos efectos secundarios que la tertuliana. Esta última ha hablado alto y claro de la operación para que el público tenga en cuenta el peligro antes de dar el paso final. “Lo he pasado muy mal, pero ya estoy súper bien y me veo genial, entonces mereció la pena”, ha explicado en Ya son las 8.

Olga Moreno, sorprendida: “Todo lo hago de pie”

Olga Moreno adora a la hija de Rocío Carrasco y nadie puede evitar este sentimiento, a pesar de que el último mes haya sido muy diferente. La joven reconoce que se siente “decepcionada” con la empresaria porque piensa que le debería de haber avisado de sus planes. Recordemos que concedió una entrevista en Semana en la que habló de Antonio David, atrevimiento que no cuenta con la aprobación de la colaboradora.

Olga se siente orgullosa de Rocío, quien poco a poco se va convirtiendo en una profesional de la pequeña pantalla. Recientemente sus compañeros de Ya son las 8 le han puesto en un aprieto y ella ha resuelto la situación mejor que nadie.

“Ya puedo empezar a hacer gimnasia, nada de abdomen, pero sí piernas, brazos, espalda y glúteos”, ha empezado diciendo la tertuliana. Después ha explicado que tenía que hacer sus necesidades de pie porque todavía no podía sentarse. “Tú abres las piernas y hay que atinar bien, pero bueno, como llevo un mes con la faja y no me he podido sentar, ya he cogido práctica”.

El equipo de Sonsoles Ónega le ha preguntado si también practicaba relaciones íntimas sin sentarse y ella ha respondido sin tapujos. “Sí, todo lo hago de pie”, comentaba dejando claro que el problema íntimo ya está resuelto.

Olga Moreno tendrá que tener cuidado

Olga se ha convertido en un rostro de primer nivel y todos sus pasos están estudiados al detalle, por eso debe extremar la precaución. Se ha ganado el apoyo del público, aunque la batalla todavía no ha terminado. Hace falta saber si la hija de su exmarido le ha perdonado o si siguen distanciadas, a pesar de padecer las mismas dificultades.

La andaluza y Rocío decidieron operarse juntas para apoyarse mutuamente, pero no imaginaban los cambios que estaban por venir. Cada una se está recuperando en su domicilio porque Moreno ha dado un golpe en la mesa que ha dejado a todos sin palabras.