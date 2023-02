Raquel Mosquera toma una decisión antes de irse de España que causa sensación

Raquel Mosquera no suele dejar indiferente a nadie cada vez que comparte una publicación en su cuenta de Instagram. Todos sabemos que ha sido una de las concursantes confirmadas para participar en Supervivientes 2023. Y a pesar de ya conocer la experiencia después de quedar tercera en 2018, ella afronta este nuevo reto con todas las garantías y la mayor ilusión del mundo.

Sin duda, la inclusión de Raquel Mosquera en la lista de concursantes oficiales para el reality de Telecinco era esperada por muy pocos seguidores del formato.

Raquel Mosquera lo ha dejado todo preparado para que su familia se quede tranquila y no sufran por ella porque posiblemente esté tres meses sin verla. Eso sí, sucederá así en caso de que llegue hasta la recta final del reality.

Raquel Mosquera decide despedirse de todos de la forma más original

Antes de coger las maletas y desplazarse en avión hasta Honduras, Raquel Mosquera ha tenido una idea muy curiosa. Y es que se ha despedido de sus clientas más cercanas de la peluquería que regenta en BurgoCentro Las Rozas.

El caso es que Raquel Mosquera ha escogido una forma más que peculiar para decir adiós. Ella ha creado un vídeo que, sin duda, ha sorprendido a todos sus seguidores de Instagram.

La peluquera, ni corta ni perezosa, se ha plantado delante del la entrada de su local. Con todo, ha pronunciado unas palabras para que vean que está pletórica. Y sobre todo, presta a darlo todo en un reality que ya la vio llegar a la gran final, hace ya cinco años.

Raquel Mosquera, lista para afrontar un nuevo reto en los Cayos Cochinos

"Buenos días, mis amores y mis corazones, aquí me tenéis, a punto de caramelo. Me voy, como sabéis, a Supervivientes. Soy concursante de Supervivientes 2023. Que sepáis que os voy a echar mucho en falta, pero espero veros a la vuelta".

"No digo 'hasta pronto', a la vuelta, porque espero si Dios quiere, llegar a la final", ha proseguido su 'speech'. A su vez, ha dejado claro quién llevará las riendas de sus redes sociales.

"Que sepáis que se quedará mi hermana Silvia con el teléfono y llevándome el Instagram porque yo ya me voy a la isla. Os llevo, como os he dicho antes, en mi corazón y en mi mente, junto a mi familia, mis compañeras de trabajo, mis clientas y mis amigas".

"Así que allá voy, un abrazo muy grande y muchos besazos. Enviadme mucha vibración positiva", acaba diciendo la peluquera.

"Tengo un par de ovarios muy bien puestos"

Además, para llegar lo mejor posible al pistoletazo de salida del reality, Raquel ha echado mano de un entrenador personal. Lo cierto es que Mosquera no se lo pensó dos veces cuando le plantearon desde Bulldog TV la propuesta de volver al reality donde rayó a gran altura.

"Dije que iría a por ello, los retos en la vida son algo muy importante. Continuamente en la vida tengo que tener retos y proyectos porque me mantienen ilusionadas. Que sepáis que he estado entrenando con un entrenador personal, voy a dar lo mejor de mí", decía hace unos días.

El caso es que la madrileña recordaba hace unas horas que fue vital en aquella primera participación su fuerte preparación mental.

"El hambre fue lo que mejor llevé, era la más gordita y a la hora del hambre no me quejé de nada. Mentalmente soy muy fuerte, muy sensible, pero tengo un par de ovarios muy bien puestos. A mí me ganas con el cariño", sentenció la viuda de Pedro Carrasco.