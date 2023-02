Jorge Javier Vázquez recibe un insulto en directo y tiene una extraña reacción

Jorge Javier Vázquez se encuentra muy ilusionado por el inminente estreno de Supervivientes 2023, que él presenta y que está generando mucho revuelo. Pero esta alegría se ha visto empañada por un momento lamentable que ha vivido en pleno directo de Sálvame. Y es que un ciudadano de a pie no ha dudado en insultarle.

En un primer momento, ha sorprendido su reacción porque se ha tomado a broma lo que le ha dicho y ha intentado quitarle hierro. Sin embargo, después ha decidido ponerse serio y denunciar de forma pública lo que sucede en muchas ocasiones en este país.

Jorge Javier Vázquez es insultado

El presentador de Sálvame ha visto que uno de sus colaboradores, Canales, se ha visto envuelto en un altercado durante los Carnavales de Cádiz. Por este motivo, el programa ha enviado a la ciudad andaluza al reportero José Antonio León para hablar con testigos de lo sucedido. Y mientras que estaba entrevistando a uno de ellos, ha ocurrido algo inesperado.

Vázquez ha visto que una furgoneta ha pasado al lado del equipo que estaba entrevistando a una persona que vio la pelea. Y al hacerlo, un individuo que circulaba en dicho vehículo ha gritado: “Jorge Javier, maricón”.

Esta situación ha llevado al presentador a reaccionar en un primer momento con sentido del humor. Así, ha dicho: “¿Pero si eso ya se sabía, no? Me parece raro que después de 25 años lo que digan sea maricón. Uno no se puede enfadar cuando lo describen”.

Jorge Javier Vázquez decide contar la verdad de lo que sucede

El presentador catalán es cierto que al principio se ha tomado a broma lo sucedido y ha decidido responder con sentido del humor. No obstante, luego se ha puesto más serio y ha optado por denunciar lo que él y otras personas tienen que soportar en muchas ocasiones. Sí, porque en la calle tienen que aguantar situaciones, como la sucedida, donde se les insulta por su orientación sexual.

En concreto, Jorge Javier ha dicho: “En este país tenemos que avanzar muchísimo todavía, porque esto nos pasa muchísimas veces. Y hemos naturalizado este tipo de situaciones, pero son agresiones, son insultos. Nos pensamos que hemos avanzado muchísimo, y es verdad que es así, pero desde luego nos queda avanzar muchísimo más”.

A esto ha añadido: “Este tipo de hechos son los que en numerosas ocasiones gente como yo, de mi colectivo, tenemos que hacer frente por la calle. Y, además, no nos podemos revolver porque entonces sería muchísimo más. Entonces, lamentablemente, tenemos que bajar la cabeza y pasar de largo”.

Vázquez ha podido ver que su denuncia pública tras el insulto que ha recibido ha sido muy aplaudida en redes sociales. Son muchas las personas que le han apoyado por lo dicho.

De ahí mensajes como “Qué importante es que diga esto y es que este acoso es diario y permanente. Ya no voy a aguantar más a nadie que me diga que igual tenemos la piel muy fina y no es para tanto. Siempre lo dicen los heteros que jamás vivirán algo así”.

En esta misma línea encontramos: “Él tiene ya 52 años y tiene callo, pero hay gente pequeña a las que estas cosas la llevan luego a lo que la llevan. Hacen daño” y “Una contestación perfecta a un insulto gratuito que define más a quien lo emite que a quien lo recibe. Clara muestra de todo lo que aún necesitan evolucionar algunos que se han quedado atascados en el siglo pasado”.