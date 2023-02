Raquel Mosquera no se esconde y destapa la clave de su problema familiar

Raquel Mosquera llevaba meses alejada de la televisión, pero anoche volvió a ponerse delante de las cámaras. Acudió al plató del Deluxe para confirmar que se convertía nuevamente en concursante de Supervivientes. Aunque también se vio en la obligación de hablar sobre un problema que existe en el seno de su familia.

En un primer momento, cuando se le preguntó sobre su nula relación con una persona de su clan, negó que fuera verdad. Sin embargo, cuando se emitió un vídeo con el testimonio de aquella, Raquel no tuvo más remedio que confesar. Y lo hizo insinuando a la responsable de la situación.

Raquel Mosquera y su distanciamiento con un familiar

La que fuera viuda de Pedro Carrasco sabe que meses atrás saltó la noticia de que no tenía relación con su hermana María Jesús. Y fue esta misma la que contó el distanciamiento cuando se le preguntó por la próxima boda de Raquel. Lo hizo afirmando que se enteró del enlace por Instagram y que no sería invitada porque no se hablaban.

En ese momento, no quiso dar más datos del porqué habían roto su vínculo y la información quedó ahí. Pero anoche la situación volvió a ponerse sobre la mesa en el plató del Deluxe. María Patiño fue la encargada de comentarla y sacó a relucir las declaraciones que aquella había hecho.

Ante lo contado, Mosquera optó por desmentirlo. Es más, afirmó que si María Jesús dijo eso era “para que no preguntéis, para no contar nada de la boda sin mi permiso”.

No obstante, la peluquera vio que el programa volvió a emitir lo dicho por su hermana y al verlo no pudo negar la evidencia. Cambió la versión que acababa de dar, algo a lo que tiene acostumbrados a los espectadores.

Raquel Mosquera explica el porqué del distanciamiento

La expareja de Tony Anikpe, tras ver lo dicho por su familiar, no pudo más que reconocer que el distanciamiento entre las dos existe.

Al principio, se fue por las ramas y explicó que de su boda se enteró todo el mundo al mismo tiempo porque lo dijeron en redes. De ahí que justificó el porqué no llamó a su hermana para contárselo.

Patiño quiso saber si el problema de la mala relación entre Raquel y María Jesús era porque la peluquera le debía dinero a la otra. Y su respuesta fue: “No. Pero no vengo para hablar de cosas personales”.

| TELECINCO

Se le siguió insistiendo al respecto y manifestó: “¿María, tú tienes hermanos? ¿Te has enfadado con alguno de ellos alguna vez? Pues ya está. Yo soy una persona pública, pero mis familiares no”.

“Yo no tengo que hablar de algo mío personal. Te lo digo clarísimo: si yo estoy enfadada con ella no te voy a decir el motivo”.

Mosquera vio que Matamoros tomó la palabra para intentar explicar que si estaban hablando del asunto era porque había sido su propia hermana la que lo había contado. Y ante esto, Raquel afirmó: “Allá ella. Yo en Navidades he estado con mis padres, cenando con los niños y con mis otros hermanos”.

“Entonces, el problema no lo tengo yo, ya está. Pero ya no voy a hablar más, el problema lo voy a dejar así. Por favor, respetadme”.

De esta manera, es como la que invitada dejó claro que ha sido María Jesús la que se ha distanciado de la familia. Y su insinuación seguro que va a dar mucho de lo que hablar. Posiblemente, la aludida decida no quedarse callada y contar realmente qué ha sucedido para que exista esa nula relación entre ellas.