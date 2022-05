Paloma Cuevas se va de España para rehacer su vida junto a alguien especial

Paloma Cuevas es una de las mujeres más respetadas de la prensa rosa porque siempre se ha mantenido al margen de los escándalos. Ha tenido muchas oportunidades para ganar dinero gracias a su ruptura matrimonial, pero ha preferido ser discreta. Lo único que le pidió a su exmarido Enrique Ponce es que él también fuera prudente, pero no cumplió el pacto.

Paloma Cuevas ha preocupado a los suyos porque supuestamente no superaba el fracaso sentimental y no entendía el comportamiento del torero. Pero ya ha pasado mucho tiempo y ha llegado el momento de rehacer su vida social, por eso se ha marchado de España.

La revista Semana asegura que está pasando unas vacaciones en Malta al lado de una persona especial: su amiga Paula Echevarría.

Paloma siempre ha estado muy bien relacionada, de ahí que sea íntima amiga de la famosa empresaria Sandra García-Sanjuán.

Esta última ha celebrado su fiesta de cumpleaños por todo lo alto y ha organizado un evento inspirado en la película Piratas del Caribe. Han acudido rostros muy conocidos, como por ejemplo la actriz Marta Hazas, quien guarda una estrecha relación con la ex de David Bustamante.

Paloma se ha enterado de los nuevos planes de Enrique y se ha dado cuenta de que lo único que puede hacer es continuar caminando.

Su exmarido quiere casarse con Ana Soria, al menos eso es lo que asegura la revista Diez Minutos. La joven habló con el programa Viva la Vida para expresar sus sentimientos: no se encontraba bien porque tenía que luchar contra mucha presión.

“Me ha hecho daño lo que se ha dicho de mí y pensaba que quitándome las redes sociales e intentando salir del foco todo pararía. He visto que no, que incluso ha ido a peor, pero somos gente normal que intentamos hacer una vida normal”. La novia de Enrique está desesperada, aunque no piensa renunciar a su sueño de pasar por el altar.

Paloma Cuevas manda un mensaje importante

Paloma sabe perfectamente que sus movimientos son estudiados al detalle, de hecho hay algunos medios que han especulado más de la cuenta. Han asegurado que estaba enamorada de un hombre muy poderoso, pero esta noticia no se corresponde con la realidad. Lo que sí es cierto es que ha rehecho su vida social y cada vez aparece en eventos más importantes.

Cuevas ha estado en la fiesta pirata que ha organizado Sandra García-Sanjuán y ha disfrutado mucho gracias a la compañía de Paula Echevarría. Por eso le ha mandado un mensaje en sus redes sociales que demuestra que entre ellas hay una conexión estupenda. “No he visto pirata más bella queridísima amiga, estabas espectacular y qué bien lo hemos pasado”.

La diseñadora es consciente de que el padre de sus hijas se ha puesto el mundo por montera y ha terminado aceptando su comportamiento. No quiere que nada le perjudique, pero mientras que no hable más de la cuenta no tendrán ningún conflicto. El entorno del torero ha hablado con la prensa para dejar claro que la presencia de Ana Soria no desagrada a nadie.

Paloma Cuevas ha hecho un viaje especial

Paloma ha hecho un viaje a Malta y se ha convertido protagonista por una noticia que ha alegrado mucho a sus fans. Ha logrado dejar atrás el sufrimiento que le provocó su separación matrimonial y está en un buen momento. En el terreno profesional también le va realmente bien, de hecho ha estrenado una colección con la famosa Rosa Clará.

Cuevas prefiere no pronunciarse sobre la futura boda entre Ponce y Ana, por eso se ha marchado del país de forma temporal. Sin embargo, la prensa le persigue y es prácticamente imposible escapar para siempre de sus conflictos mediáticos. Antes o después tendrá que dar explicaciones y todo el mundo sabe que empleará un tono correcto.