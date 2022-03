Raphael le explica a su hijo Manuel los rumores de homosexualidad antes del gran día

Raphael, uno de los cantantes españoles más importantes del país, ha tomado una decisión que marcará su trayectoria para siempre. Mantiene una estrecha relación con su público internacional, concretamente con sus fans de Ecuador, por eso ha regresado al país. Este domingo 13 de marzo tiene una cita importante: va a dar un concierto con el que pretende reconectar con sus seguidores ecuatorianos.

Rapahel, cuyo verdadero nombre es Miguel Rafael Martos, está encantado de regresar a una tierra que le ha dado tantas alegrías. Lleva más de sesenta años encima de los escenarios y todavía debe resolver muchos misterios que no tienen respuesta. Es cierto que tiene pocos detractores, pero los pocos que tiene hacen mucho ruido y han difundidos rumores impactantes.

Manuel Martos, el hijo del cantante, conoce a la perfección todas las sombras de la vida de su padre porque mantienen una relación especial. Ambos están unidos por la música, un negocio que les ha convertido en compañeros de trabajo en una infinidad de ocasiones. El intérprete de Mi gran noche se sentó con Manuel para explicarle que todo que contaban de él no era cierto.

Manuel Martos sabe perfectamente quién es su progenitor y se siente orgulloso de él porque jamás ha escondido ningún secreto. El cantante ha reconocido que en el pasado tuvo problemas con la bebida, pero afortunadamente esto es cosa del pasado. Según ha explicado, empezó a consumir más alcohol de la cuenta porque tenía problemas para dormir.

Raphael se pronunció sobre la homosexualidad

Raphael siempre se ha caracterizado por su sinceridad, así que nunca ha tenido problemas en dar explicaciones sobre los rumores. Algunos periodistas empezaron a especular con su orientación sexual para intentar hacerle daño, pero no lo consiguieron. El cantante no tiene nada que esconder y está muy orgulloso de la familia que ha formado con su mujer Natalia Figueroa.

El artista concedió una entrevista en 2015 para dejar claro que no tenía ningún inconveniente con que la gente especulara más de la cuenta. Sabe que todo forma parte de una campaña organizada por sus detractores y no quiere perder el tiempo en ciertos asuntos. Está convencido de sus sentimientos y respeta que cada uno se enamore de quien crea conveniente.

“A mí esos rumores me han pasado siempre de largo. Me puede enfadar que me digan que una cosa es verdad cuando sé que no lo es. Como nunca ha sido verdad me pasa de largo”, declaró en la revista Vanityfair.

Manuel Martos es consciente de los peligros que genera ser una persona tan conocida, de hecho él también se ha enfrentado a ciertos escándalos. Ha estado mucho tiempo casado con Amelia Bono y cuando anunció su separación el público comenzó a elucubrar teorías sin sentido. Lo único cierto es que Manuel y Amelia siguen siendo una familia, a pesar de que su matrimonio haya terminado.

Raphael asiste a su cita más especial

El cantante está emocionado porque siempre ha disfrutado de una conexión especial con sus fans de Ecuador. Antes de actuar concedió en el portal digital El Universo para explicar cómo se sentía en durante las giras internacionales. “Me hace sentir muy feliz porque yo soy un artista que ha tenido mucha suerte en América porque son unos países maravillosos”, deslizó.

Manuel sabe que su padre no es homosexual, es un bulo que forma parte del mito en el que se ha convertido. Posiblemente esté pendiente de él durante su gira americana, pues sigue de cerca su carrera. “Para mí es un honor estar en Ecuador de vuelta, era una cuenta muy pendiente”, explica el intérprete antes de subirse al escenario.