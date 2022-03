Álvaro Lobo, ex de Alejandra Rubio, reaparece y destapa el nuevo drama de las Campos

Álvaro Lobo trabaja en el mundo de la noche y es relativamente conocido, pero su vinculación con la fama vino gracias a Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos empezó una relación con él y desde que salió el romance se convirtió en un rostro bastante popular. Llevaba unos meses alejado de los focos, pero ha regresado y todo el mundo quiere saber qué piensa.

Álvaro Lobo disfrutaba de una relación estable con Alejandra, de hecho vivían juntos y habían formado una pequeña familia. Pero del día a la mañana su vida cambió de repente y fue expulsado del clan, a pesar de que nunca ha tenido mala relación con las Campos. Terelu, Carmen y María Teresa han concedido una entrevista en Mi casa es la tuya y todo el mundo se ha acordado del joven.

| Europa Press

Álvaro ejerce de DJ en las mejores discotecas de Madrid y no tiene ninguna necesidad de trabajar en el mundo del corazón. Ha estado mucho tiempo al lado de Alejandra Rubio y se ha dado cuenta de que es un negocio bastante conflictivo. No tiene experiencia suficiente y afortunadamente supo retirarse a tiempo, justo lo contrario que le ha sucedido a María Teresa Campos.

Álvaro adora a María Teresa, pero afortunadamente no tiene el mismo problema que ella: la presentadora no se siente bien tratada por los medios. En primer lugar porque siente que sus antiguos directores le han dado la espalda y ya no quieren darle trabajo. Aunque eso no lo es todo, también le importa que el público que en su día le convirtió en una estrella ya no compre ninguno de sus programas.

Álvaro Lobo descubre el problema: “No lo ha digerido”

Álvaro ha reaparecido durante la última entrevista que la familia Campos ha concedido en Telecinco, a pesar de que no era su intención. Muchos periodistas se han dado cuenta de que él fue el más inteligente, pues supo retirarse a tiempo antes de salir dañado. María Teresa siguió insistiendo hasta el final y las consecuencias no se han hecho esperar.

Alejandra Rubio ha escondido durante mucho tiempo el problema de su abuela, pero Terelu lo ha destapado en Mi casa es la tuya. María Teresa Campos no quiere ser un personaje del corazón, quiere que se hable de ella por sus méritos profesionales. En los últimos tiempos nadie se acuerda de su trayectoria y todo el mundo hace comentarios de su vida privada.

| Europa Press

Lobo sabe todo lo que ha sufrido la abuela de Alejandra, por eso él jamás ha dado ningún paso para ponerse en peligro. Terelu lamenta la situación de la antigua presentadora y exige que la situación cambie antes de que sea demasiado tarde. “Se han permitido meterla en un saco al que no ha pertenecido nunca y ella eso no lo ha digerido”, desliza la hermana de Carmen.

Álvaro Lobo huye a tiempo: “Hablasen de ella con desprecio”

Álvaro siempre ha sido bastante discreto y ha concedido pocas declaraciones después de romper su relación con Alejandra. Ha tenido muchas oportunidades para sacar partido de la ruptura, pero ha pensado que lo más acertado era permanecer al margen. Supo escapar del problema a tiempo y afortunadamente la prensa del corazón le respeta bastante.

Alejandra Rubio lamenta que María Teresa tenga los problemas que padece en la actualidad teniendo la trayectoria que ha tenido. “Para ella es impensable que en un programa del corazón hablasen de ella con desprecio”, explica Terelu en Mi casa es la tuya. La familia Campos sienten que algunos periodistas no han sido justos con la matriarca.

Lobo formó parte del clan durante mucho tiempo y ahora ha regresado porque algunos periodistas se han acordado de él. Pero su comportamiento siempre ha sido impecable y en ningún momento ha sacado a la luz ninguna información comprometida. Según ha salido publicado, terminó su relación con Alejandra Rubio en términos amistosos y entre ellos no hubo grandes diferencias.