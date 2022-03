Ana María paraliza a Ortega Cano lanzando el reproche que podría romper el matrimonio

Ana María Aldón ha dado un paso al frente para confesar que su matrimonio con José Ortega Cano no está pasando por un buen momento. Trabaja de colaboradora en Viva la Vida, espacio en el que confesó que su relación con el torero necesitaba ciertos cambios. Recientemente ha dejado claro que no están sufriendo ninguna crisis, simplemente están atravesando un bache importante.

Ana María Aldón está molesta porque siente que el público y los periodistas han tergiversado las declaraciones que dio en Viva la Vida. “Yo no sé en qué idioma hablo, lo mismo tengo que patentar un idioma o igual tengo que dejar de hablar”, desliza. Lo que más le ha molestado es que su marido Ortega Cano no le ha preguntado por sus sentimientos después de expresar su malestar.

| Europa Press

Ana María está luchando por su matrimonio, pero quiere que el torero reconozca que hay determinados atrevimientos que deben desaparecer. “Yo esperaba una reacción, pero no ha habido respuesta ni la ha habido en toda la semana”, ha explicado recientemente. La colaboradora sacó el escándalo a la luz para llamar la atención del viudo de Rocío Jurado y no lo ha conseguido.

“Hemos hablado de todo y ha pasado de todo, pero no hemos hablado del tema y yo esperaba una reacción. No considero que haya hecho público un tema privado porque lo que hablé fue consecuencia de sus propias palabras. Por ejemplo, él dice que está enamorado de Rocío Jurado y eso no lo he hecho público yo y no lo haría nunca”, ha declarado recientemente.

Ana María ha emocionado a sus compañeros de Viva la Vida y todos se han posicionado a su lado porque piensan que tiene razón. “Se ha comido la peor etapa de Ortega Cano, que es la de cárcel, y es una mujer que respeta a todos”, explica Raquel Bollo.

Ana María Aldón defiende a Ortega Cano

Ana María entiende que sus palabras han generado controversia, pero asegura que lo único que quería era darle un toque de atención a su esposo. “Mi marido es muy buena persona, esa es la mayor etiqueta que tiene y yo nunca le haría daño, no tengo intención ninguna”. La diseñadora se siente atrapada, pero quiere luchar por su matrimonio y solucionar las diferencias que tiene con Ortega Cano.

“Lo que yo dije al que menos le puede sorprender es a él porque un matrimonio son dos personas y se comparte todo. A él no le puede sorprender ni venir grande porque lo sabe y lo que yo dije es la verdad”, explica en un tono bastante contundente.

Aldón exige que la familia de su marido le respete, pues en ningún momento ha hecho nada malo. Sus compañeros de Telecinco están de acuerdo con ella, pero algunos son demasiado extremistas. Por ejemplo, el periodista Diego Arrabal piensa que el matrimonio está roto, aunque desea equivocarse.

| GTRES

Aldón ha sido directa: “Voy a respetar a todo el mundo y espero que hagan lo mismo conmigo porque estoy capacitada para gestionar mi matrimonio. Yo tengo que ser yo y cada uno es cada uno y yo a nadie le digo lo que tiene que hacer ni decir. No me meto en la vida de nadie y trato de ser lo más respetuosa posible y solo espero lo mismo, comprensión no espero de nadie”.

Ana María Aldón exige respeto: “Sé lo que se ha hecho”

Ana María le ha reprochado a José Ortega Cano que no se haya preocupado por las declaraciones que dio en su última intervención pública. Pero el torero no ha sido el único en salir perjudicado, Gloria Camila Ortega también se ha llevado lo suyo. La colombiana piensa que Aldón ha sido indiscreta, pero la colaboradora asegura que lo que contó ya lo sabía todo el mundo.

“Lo que yo he compartido no es de casa, es público y lo que es de mi casa es de mi casa y no hace falta que nadie me diga nada. Yo sé lo que se ha hecho público y no he sido yo”, desliza visiblemente molesta.

La diseñadora ha dejado claro que no tiene nada en contra de la familia de Ortega Cano y que el comportamiento de torero es excelente. “Mi marido no es una persona egoísta”, explica intentando frenar ciertos ataques que está recibiendo el maestro.