Ramón García, roto al descubrir las verdaderas intenciones de su exmujer Patricia

Ramón García y Patricia Cerezo formaban uno de los matrimonios más estables de nuestro país desde la década de los 90. Su larga relación sentimental parecía que iba viento en popa. Pero su divorcio nos pilló a todos con el pie cambiado el pasado verano y sus vidas ya no fueron las mismas.

Casi 24 años más tarde de contraer matrimonio y con dos hijas en común, Ramón y Patricia ponían punto y final a su historia de amor. Una noticia inesperada que ambos supieron afrontar con la mayor madurez.

| GTRES

Pese a todo, no hubo reproches por ninguna de las dos partes. “Nos prometimos que nunca habrá reproches ni hablaremos mal el uno del otro, porque tampoco tenemos nada que decir”, afirmaba esta semana Cerezo en la revista Hola.

Ramón García ya sabe la realidad de la nueva vida de su ex Patricia

Después de un año muy movido al romperse “la columna vertebral en la que estaba apoyada nuestra familia”, la ex de García ha reaccionado. Y la empresaria se ha armado de valor para afrontar su nueva vida.

“Nunca he tenido miedo a la soledad, pero sí me ha dado mucho vértigo pensar que mis hijas ya están encauzadas, que en breve van a volar... Y ahora yo, ¿qué? Porque se me ha acabado un proyecto de vida en el que yo había apostado y no sé lo que vendrá a continuación”. Así se expresa sobre cuál fue su mayor miedo en la entrevista que ha concedido a la publicación rosa.

| Europa Press

Pese al divorcio, la empresaria ha sabido mirar al futuro con la mejor de las sonrisas. Hablando del ámbito puramente profesional, Cerezo ha echado a andar una nueva agencia de comunicación y marketing. Un nuevo proyecto que lleva por nombre 49 Comunicación.

"Es una reivindicación de que nunca es tarde para comenzar". Un bonito proyecto que compagina con su aparición periódica en un programa de Telemadrid, al que acude en calidad de colaboradora.

“Nunca he estado en la primera línea de fuego por el pacto que teníamos Ramón y yo de tener un proyecto de familiar en el que él era más el que salía en los medios”, decía sobre el pacto por el que ha estado en segundo plano cuando estaba con el presentador vasco.

Patricia Cerezo es feliz junto a su nueva pareja, Kiko Gámez

Además de estar feliz en el terreno profesional, en lo personal no puede pedir más. Y es que en el amor Patricia ha tenido mucha suerte de encontrar a un hombre que bebe los vientos por la periodista.

A finales de 2021, pudimos ver las primeras fotos de Patricia junto a Kiko Gámez, del que está profundamente enamorada. Este hombre de 45 años “aparece en mi vida y es como si nos conociéramos de toda la vida, aunque no es así, pero defendemos los mismos principios y valores".

| España Diario

"Tiene el mismo concepto de familia que tengo yo. Tiene una familia maravillosa que desde el primer minuto me han aceptado como una más. En la mía ha pasado lo mismo”, ha confesado.

Gámez es Ingeniero de Telecomunicaciones, divorciado y tiene dos hijos. El caso es que este apareció en la vida de Cerezo de forma inesperada y no hay nadie que le haga más feliz. “Me quiere mucho, me respeta mucho, cada día me dice, de verdad, de corazón: Creo en ti, eres fuerte, eres valiente, eres maravillosa".

"Se me habían olvidado los pequeños placeres de la vida. El ir de la mano, pasear… A veces no eres consciente de lo que vales. Y Kiko es la persona, junto con mi padre, que más ha creído en mí”, ha dicho la entrevistada en Hola.