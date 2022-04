Jorge Javier confirma lo de sus hermanas y confiesa que lo ha arreglado con dinero

Jorge Javier Vázquez lleva tanto tiempo trabajando en los medios de comunicación que se ha convertido en el rostro más cotizado de la crónica social.

Es consciente de que su vida es analizada al detalle, por eso nunca ha intentado esconder nada de lo que le sucede. Recientemente, ha desvelado en Vidas propias, el blog que escribe en la revista Lecturas, lo que pasa cuando se junta con sus hermanas.

Jorge Javier Vázquez mantiene una relación muy estrecha con sus hermanas Esther y Ana, quienes se reúnen con él siempre que pueden.

El problema es que ellas quieren enterarse de lo que sucede detrás de las cámaras del programa Sálvame y él necesita desconectar. El presentador ha confirmado que su familia sigue de cerca las informaciones del mundo del corazón, algo que ha remediado teniendo un bonito detalle.

Jorge Javier, según ha contado en la revista Lecturas, ha pasado unos días junto a su madre María y a sus hermanas Ana y Esther. No han tardado en preguntarle por los secretos de Telecinco y él no quiere dar demasiados detalles, así que ha trazado un plan perfecto.

Les ha llevado a unos grandes almacenes y les ha regalado un perfume y unos zapatos a cada una.

Jorge Javier, haciendo gala del humor que le caracteriza, ha explicado que Ana, Esther y María estaban tan entretenidas que se han olvidado del corazón.

No le han acribillado a preguntas porque estaban entusiasmadas con los regalos que les iba a hacer. Este gesto demuestra que la familia está muy unida, de hecho, se ven con frecuencia, a pesar de vivir en ciudades separadas.

Jorge Javier Vázquez confiesa: “Me gusta poco hablar”

Jorge Javier se ha convertido en una estrella, ha llegado a presentar varios programas a la vez y parece no tener pudor en ninguna circunstancia. Pero realmente es un hombre bastante prudente y, según ha contado, no se siente cómodo en determinadas circunstancias.

Cuando sale de Telecinco no quiere hablar de lo que sucede en los platós, pues pasa mucho tiempo allí y necesita distraerse

“Todo aquel que me sigue ya sabe que si no estoy trabajando me gusta poco hablar, antes hablaba por los codos. El caso es que mi madre y mis hermanas no paran de pedirme que les cuente cosas y yo siempre me quedo bloqueado. Intento salir por la tangente soltándoles cuatro chismes con apariencia de exclusiva, pero creo que cada vez me tienen más pillado”, escribe en Lecturas.

El presentador, intentando cambiar de tema, les dijo: “Vámonos a unos grandes almacenes, que quiero darme una sesión de rayos UVA”. En su blog Vidas propias ha explicado lo que pasó después.

“Nada más llegar les comuniqué de una manera muy pomposa que les regalaba unos zapatos y un perfume a cada una”.

Vázquez gana mucho dinero en televisión y lo cierto es que está invirtiendo su patrimonio a la perfección. No es un hombre derrochador y de vez en cuando puede permitirse hacerles un regalo a sus personas más allegadas.

Jorge Javier Vázquez desvela que tiene una cita

Jorge Javier ha confesado en Lecturas que la reunión que ha tenido con sus hermanas ha ido tan bien que ya han vuelto a quedar.

Se han citado en las próximas semanas y todo hace pensar que volverán a vivir un momento único. El presentador ha descubierto que le encanta ver cómo disfrutan con los regalos que les ha hecho en su último encuentro.

“En estos grandes almacenes hay tantas cosas que se volvieron locas y pasaron la mañana la mar de entretenidas. Yo aproveché para sentarme y disfrutar viéndolas disfrutar a ellas. Nos lo hemos pasado tan bien que hemos quedado para pasar otro fin de semana juntos el mes que viene”, relata visiblemente orgulloso.