Chenoa, desolada al revelarse el gran secreto de su boda

Chenoa, cantante y compositora, está de los nervios con los preparativos de la boda con Miguel Sánchez Encinas. Además de lidiar con la ansiedad de la organización, también tiene que ir dando explicaciones a la prensa sobre cómo será finalmente el evento. Aun así, los prometidos están muy ilusionados con su próxima unión matrimonial y esperan que todo vaya genial.

La triunfita no podrá cumplir su sueño de celebrar una boda por todo lo alto debido a la COVID-19, pues teme que su familia mayor pueda estar en riesgo de contagiarse. Por ese motivo, ha tenido que adaptar algunos detalles previos para que el evento asegure cumplir con todos los requisitos.

| GTRES

Entre estas condiciones, la pareja ha debido limitar el número de invitados para que no se acumulara una gran cantidad de personas en un mismo local. Sin embargo, la asistencia de los invitados todavía no se conoce. De la misma manera, se desconoce el lugar en el que se celebrará.

La triunfita deja en una situación comprometida a Chenoa

Los compañeros de Operación Triunfo no saben si serán invitados en el día más especial de Laura. Algunos de ellos, como David Bisbal, ya aseguraron que no asistirían desde un primer momento. Lamentablemente, no podrá asistir Álex Casademunt porque murió el año pasado en un accidente de tráfico.

La asistencia del resto de compañeros es una incógnita. Gisela, compañera de Chenoa en su paso por el reality, ha confesado que no sabe nada sobre el evento.

| GTRES

“No sé cómo va a ser, pero espero que sea muy especial para ella y tenga a su lado a las personas más especiales”, manifestaba la triunfita. Tras la pregunta del reportero sobre si estaba invitada a la boda, ella ha contestado que “no le podía decir, porque todavía no lo sabía”. “Creo que se va a esperar la cosa hasta el último momento”, ha añadido Gisela.

La mejor amiga de Chenoa no está nada preocupada con la unión conyugal. De hecho, considera que “lo mejor será darles el tiempo necesario para que los prometidos decidan los preparativos con tranquilidad”.

Para finalizar, ha concluido con su opinión sobre el agobio que puede resultar cuestionarle a alguien constantemente sobre un tema. “A mí también me gustaría que no me presionaran porque es un momento muy complicado, con muchas cosas a tener en cuenta, muchos nudos que atar y muchas cosas que organizar. Todo a su tiempo”, declaraba la fiel compañera de la artista.

▶️ Chenoa, desolada por una nueva tragedia en Operación Triunfo 1

Se desvelan los avances de los preparativos de su boda

Aunque no se sepa la lista de invitados, Chenoa ya ha ido dando algunas pistas sobre los preparativos del evento. La cantante seguirá con el mismo diseñador para su vestido de boda que, desde un principio, tenía muy claro quién iba a ser: Hannibal Laguna. También ha dicho que “ya tiene comprado los zapatos”, aunque no ha querido dar más detalles sobre cómo serán.

| GTRES

Asimismo, ha dejado muy claro que será un evento muy íntimo. Después de haberle preguntado si iba a cantar en su boda, la triunfita lo ha negado rotundamente. “No, la que se casa yo dije que era Laura. Chenoa ya ha tenido mucho tiempo para ser protagonista en algunas cosas”, ha declarado la artista.

Estamos a la espera de conocer más avances sobre su unión matrimonial, pero de momento toca tener paciencia. Pronto se podrá disfrutar de cómo ha ido y la ilusión de la novia.