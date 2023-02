‘El Programa de Ana Rosa’ consigue que Patricia Pardo dé el paso final

El Programa de Ana Rosa siempre nos sorprende con diferentes zascas entre sus presentadores y colaboradores. Y esta semana no ha sido menos después de lo que ocurrido en plató con Patricia Pardo y Ana Rosa Quintana.

La periodista gallega, y pareja de Christian Gálvez, se ha visto sorprendida nuevamente por un dardo en pleno directo. Uno que atañe al hombre por el que bebe los vientos desde hace un año.

Ambos televisivos han estado en boca de todos desde que supiese que Christian había dejado a Almudena Cid por la presentadora de El Programa de Ana Rosa.

Han sido muchas indirectas las que ha tenido que soportar la buena de Patricia. Y Ana Rosa ha visto conveniente que este jueves era el momento para volver a darle un zasca de calado a su amiga y compañera.

El Programa de Ana Rosa logra que Patricia Pardo dé el paso

Todo ha sucedido cuando el 'Club Social' estaba tocando a su fin y el programa hacía lo mismo para dar paso a Ya es mediodía.



En ese momento, Patricia Pardo ha despedido El Programa de Ana Rosa informando a la audiencia de algo notorio. Y es que en pocos minutos se iba a desvelar en Ya es mediodía un nuevo concursante de Supervivientes 2023, que está a la vuelta de la esquina.

Así han sucedido los hechos y, sin duda, la paciencia que tiene Patricia Pardo se ha vuelto a demostrar un día más. Se ha visto a causa de las 'travesuras' de su jefa, a colación de su relación con Christian Gálvez.

El Programa de Ana Rosa vive otro ‘pique’ entre las dos televisivas

“Por cierto, antes de que vayas con Terradillos. Nadie se puede perder hoy el Fresh de Ya es mediodía con Verónica Dulanto porque van a revelar el nombre de un nuevo superviviente. A mí me lo han chivado, he de decirlo, pero yo soy la más discreta, no voy a decir nada”, ha adelantado Pardo.



“Es fuerte eh, es muy fuerte”, ha seguido cebando esta información que tiene que ver con el reality estrella de la cadena. Tras sus palabras, ha salido a la palestra su jefa en El Programa de Ana Rosa.

“¿Es sorprendente?”, le ha preguntado Ana Rosa. “A mí me ha sorprendido y me ha gustado”, le ha espetado Patricia Pardo. Esta no quería dar muchos más detalles de ese nuevo participante del reality que está a punto de echar a andar.

“Qué mala leche tiene la tía”

“¿Y nos cae bien?”, ha preguntado la reportera Adriana Dorronsoro, que estaba presente en la mesa. “A mí sí me cae bien, pero no sé al resto si le cae bien o no. Lo van a contar en el Fresh”, ha recalcado, no queriendo desvelar nada de lo que iba a ocurrir tras El Programa de Ana Rosa.

Patricia Pardo ha visto como Ana Rosa hacía un comentario muy divertido | Telecinco

Lo cierto es que en ese momento, una Ana Rosa más cizañera que nunca no se ha cortado y le ha espetado el comentario que ha traído cola en el plató.

“¿Qué va Christian Gálvez?”, le ha preguntado. Y nada más pronunciar esas palabras, las risas han comenzado entre los tertulianos del ‘Club Social’.

“Qué mala leche tiene la tía. Es increíble. Pues no”, ha sentenciado Pardo y le ha contestado de la forma más contundente su jefa en El Programa de Ana Rosa.

“Hombre, claro, tiene su concurso ahora que le va funcionando muy bien”, ha concluido Ana Rosa a colación del programa que presenta de lunes a viernes, 25 palabras.