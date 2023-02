Shakira vuelve y carga contra Clara Chía sin piedad: 'Verte con la nueva...'

Shakira ha vuelto a hacerlo. Después de que anunciara hace unos días que sacaría una nueva canción con la cantante Karol G, esta noche ha estrenado el tema 'TQG' (Te Quedé Grande), que forma parte del nuevo disco de esta, Mañana será bonito.

Un nuevo éxito con el que ambas colombianas no han dudado en cargar contra sus pasadas relaciones. Mientras Karol G se refería a su relación con el rapero y cantante Anuel AA, la de Barranquilla volvía a hacer lo que ya es su tónica habitual en sus canciones: lanzar unas indirectas muy directas a quien hace unos meses había sido su pareja, Gerard Piqué.

Pero el exjugador del Barça no ha sido la única persona a la que Shakira ha querido enviar un contundente mensaje. Y es que, como también pudimos comprobar con su último tema con Bizarrap, su nueva pareja tampoco ha salido indemne esta vez.

Shakira arremete contra Clara Chía: 'Verte con la nueva me hizo daño'

Y es que la artista no dudaba en volver a hacer públicos sus sentimientos en 'TQG', su nueva canción con Karol G. Y como es habitual, el exazulgrana ha vuelto a ser el blanco de todas las críticas de la colombiana: "Aquí ya no eres bienvenido".

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

"Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era la monotonía". De esta forma, Shakira tampoco se olvidaba de Clara Chía. Con frases como "Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido", la cantante de Barranquilla hacía referencia a la nueva novia de su ex.

Por su parte, Karol G tampoco dejó pasar la oportunidad y aprovechó sus líneas para cargar contra sobre su pase relación con Anuel AA. "Y quieres volver, ya lo suponía, dándole like a mi foto".

| Instagram @3gerardpique

Shakira lo había publicado en Instagram

Así lo anunció hace un par de días la cantante en su perfil de Instagram: "¡Sabemos que lo estabais esperando y aquí estamos!". Con este mensaje a su audiencia adjuntaba una imagen de ambas cantantes de un fragmento del videoclip de esta nueva canción llamada 'TQG'.

Sin duda, este nuevo tema de las dos colombianas tiene todos los números para convertirse en uno de los grandes éxitos de estos 2023. Seguro que sonará en todas las discotecas este fin de semana.