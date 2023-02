Ana Rosa Quintana para su programa para dar una noticia de vital importancia

Ana Rosa Quintana está acostumbrada a lidiar con ciertas situaciones complicadas en su programa matinal. A veces, tiene que pararle los pies a algún colaborador que se pasa de listo y saca de quicio a la veterana presentadora.

Lo cierto es que en el Club social de El programa de Ana Rosa hay muchos temas que hacen saltar a según qué colaboradores. Pero Ana Rosa Quintana tiene muy claro cuándo parar el programa para llamar la atención a alguno de ellos.

En especial, al abordar un tema delicado como la venganza de Shakira después de la infidelidad sufrida por Gerard Piqué, que ha dado mucho de sí.

Y es que este miércoles, Ana Rosa y toda la mesa del Club social han estado hablando del último vídeo que Shakira le ha dedicado a su ex, Gerard Piqué. Y uno de los que se ha pronunciado más tajantemente sobre la cantante colombiana ha sido el siempre polémico Alessandro Lequio.

Ana Rosa Quintana para el programa para lanzar un gran zasca

Tras un comentario bastante llamativo del tertuliano italiano, Ana Rosa no ha podido contenerse y le ha soltado un hachazo que le ha dejado temblando.

En primer lugar, Alessandro Lequio no logra comprender aún por qué casi todos los focos están puestos en el ex de la artista. Y es que según él se está tratando de víctima a la cantante cuando no podría serlo tanto.

Los argumentos de Alessandro Lequio no dejan indiferente a nadie. Según el colaborador, entre otras cosas “yo lo que no entiendo es que se trate a esta señora como una víctima. Creo que todos los que estamos aquí, quien más o quien menos, hemos soportado unos cuernos en la vida y los hemos intentado llevar como…”.

Ana Rosa no se queda callada tras el comentario de Lequio

Tras permanecer impasible a las palabras de su colaborador, Ana Rosa Quintana ha tomado cartas en el asunto y ha dejado algo descolocado al italiano. La presentadora ha ido con todo y ha sacado a la palestra el pasado de Lequio. Le ha espetado que “tú más que soportar, los has puesto”.

Una respuesta que ponía sobre la mesa las infidelidades que él ha cometido en el pasado con algunas de sus parejas.

Lo cierto es que Alessandro Lequio no se ha quedado callado tras el zasca de Ana Rosa Quintana. El colaborador ha querido defenderse como ha podido. Advirtiéndole a su jefa que “yo los he soportado también y los he intentado llevar de la mejor manera posible”.

Así las cosas, este ha admitido sus deslealtades, pero ha querido poner de manifiesto que él también ha sufrido algunas y sabe lo que son esas situaciones.

Lo que el conde no logra comprender de los ataques de Shakira

Un argumento que a Ana Rosa Quintana no le ha convencido en absoluto, y es que ha seguido como si nada contra el conde. Incluso le ha lanzado otro duro zasca que no esperaba Lequio en ese preciso momento.

Ana Rosa Quintana le ha recordado otro aspecto a Alessandro Lequio que le ha dejado atónito. “Pero si tú también has insultado a gente llamándole cornuda”.

Lo cierto es que el italiano le ha respondido que para él eso no es un insulto. Por si fuera poco, este ha vuelto a cargar contra Shakira. Ha opinado que si es el exazulgrana el que llega a cantar frases como ‘podría matar a mi ex’, “estaría la Policía arrestándolo” en su propia casa.