Ana Rosa Quintana da una noticia en directo que deja a todos helados

Ana Rosa Quintana alzó la voz en el programa que presenta desde hace más de 15 años. Puso de manifiesto su enfado sobre un tema por el que la veterana presentadora no está dispuesta a pasar.

Ana Rosa se ha pronunciado sobre la última polémica sobrevenida en torno a la familia real. En vísperas de San Valentín, Iñaki Urdangarin y su pareja, Ainhoa Armentia, visitaban la casa donde la familia real suele acudir en invierno a Baqueira.

Un lugar que han utilizado mucho para pasar alguna breve estancia en el Pirineo. Como todos sabemos, el gusto por el esquí tanto en el pasado del rey emérito como del rey Felipe VI es manifiesto.

Ese viaje inesperado no ha gustado nada a Ana Rosa Quintana, y ha generado mucha polémica, dejando en un lugar dudoso a Cristina de Borbón. Una persona que sí que tiene el derecho a utilizar esa vivienda en Baqueira.

Ana Rosa monta en cólera tras saber qué ha hecho Urdangarin

El caso es que tras salir a la luz esta escapada que habría hecho Iñaki junto a Ainhoa Armentia en Baqueira, se supo que el rey Felipe VI acudió allí también.

Lo hizo una semana más tarde en la misma casa donde durmió la parejita feliz. El tema ha sido tratado por Mariángel Alcázar, que ha dado la información más rigurosa sobre este tema. Para ella, existen actualmente dos opciones sobre lo ocurrido en Baqueira.

"Una, que el rey le haya dicho a Urdangarin que fuese allí para recoger sus cosas porque él iba a ir a la próxima semana. O dos, que Iñaki se haya plantado allí con Ainhoa y le hayan dicho rápidamente que se marche", ha expuesto sobre la mesa.

Dos opciones que ganan peso sabiendo que Armentia e Iñaki no esquiaron ni pasearon por la nieve durante su viaje express al Pirineo.

Ana Rosa Quintana reconoce que NO está de acuerdo con sus directores

La veterana comunicadora tiene claro que es injusto

Joaquín Prat, antes de dar paso a su jefa, ha dado su punto de vista. "Pero vamos a ver, el que le da las llaves a Urdangarin no puede decir, 'oiga, que este señor se ha plantado aquí pidiendo las llaves'".

"O los escoltas, que dependen del Ministerio del Interior, porque este señor lleva seguridad, no pueden avisar diciendo, 'oiga, que este señor está camino de Baqueira...'", ha dicho.

Ana Rosa, atenta a todas las opiniones vertidas, ha sostenido que "aquí hay noticias que hay que aclarar, creo que Casa Real lo está haciendo francamente bien y habría que aclarar".

"Al rey Felipe VI y a Doña Letizia los meten en unos marrones que se los comen sin venir a cuento". Un tema que saca de quicio a Ana Rosa, ya que la seguridad de Iñaki Urdangarin es subvencionada por el Gobierno y no por Casa Real.

"¿Por qué un tipo que vive con su novia lleva escolta que pagamos todos?"

"Vamos a ver, este señor dicen que no lleva escolta: ¿lleva escolta o no lleva escolta?", pregunta en alto. Tras esta pregunta, Marisa Martín-Blázquez aclara que "sí, lo lleva, porque dicen que todavía no está divorciado oficialmente de la infanta".

La presentadora se encendía más tras escuchar la afirmación de Marisa. "¿Por qué un tipo que vive con su novia lleva escolta que pagamos todos los españoles? A mí que me lo expliquen".

"Si no está divorciado, que se divorcie. Y aunque no esté divorciado, le pueden quitar los escoltas. Me parece muy bien que se separen o no, pero no tengo por qué pagarle los escoltas a Urdangarin y a su novia, ya está", ha sentenciado enfadada.