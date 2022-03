El problema de salud de Ramón García pone en alerta a su exmujer

Ramón García es uno de los presentadores más queridos de la televisión española.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



Su simpatía y el buen rollo que desprende siempre que le vemos delante de una cámara son dos razones por las que se ha ganado a pulso el cariño de la gente.

Aunque en los últimos tiempos, el bueno de Ramón no ha atravesado la mejor época de su vida, el presentador de Bilbao intenta hacer frente lo mejor posible a estos 'palos'.

Uno de ellos ha sido la separación de su exmujer, Patricia Cerezo, tras más de 25 años de relación. Ambos tienen dos hijas en común y siempre han mantenido un buen trato a pesar de la ruptura.

Ramón García intenta resurgir de los dos peores años de su vida

Pero, sobre todo, Ramón se ha hundido por momentos tras ver morir a sus padres en los dos últimos dos años y medio. Su padre perdía la vida el 14 de noviembre de 2019 y su madre se iba de este mundo el pasado 3 de noviembre.

Dos duros reveses que el comunicador vasco ha sabido afrontar de la mejor manera posible, y no es otra que trabajando.

| Twitch: /Ibai

Hace unos meses, Ramón García se puso en el foco de la noticia tras aparecer en un directo de Ibai Llanos anunciando que daría las Campanadas con el conocido 'streamer'.

Un hecho que batió récords en el canal de Twitch de Ibai, y que volvió a situar al vasco en lo más alto de la popularidad.

Una vez más, como ya hizo durante 15 años en TVE, vimos a Ramón García ataviado con su capa. Hay que decir que este comenzó su periplo navideño junto a Ana Obregón, y la última vez que pisó un balcón de la Puerta del Sol fue con Anne Igartiburu.

El problema de salud de Ramón García que tiene preocupada a su exmujer

Actualmente, García conduce el programa En compañía, que presenta junto a Gloria Santoro en la televisión pública de Castilla-La Mancha. Un espacio hecho a su medida donde Ramón derrocha buen humor y simpatía a partes iguales.

| Europa Press

El presentador protagoniza a menudo diferentes momentos para el recuerdo, algunos ciertamente inesperados, como uno que dejaba muy preocupada a su exmujer Patricia Cerezo.

Ramón se ha dirigido a dos personas presentes en el plató de En compañía, que son los que se encargan del servicio médico.

"Hoy no me he tomado la tensión, me la tomo el lunes", empezaba diciendo el bilbaíno. El caso es que estos responsables médicos del programa no entendían muy bien ese comentario de Ramontxu en pleno directo.

"Llevo tres pastillas con 60, como siga así ahora..."

"He estado hoy en el médico y me han puesto la pastillita para la tensión, me han dicho media. Y tengo que ir pronto al cardiólogo. Otra vez, desde el lunes me tenéis que medir todos los días para llevarle yo esto", desvelaba hace poco tiempo.

Así las cosas, Ramón contaba que ellos le toman la tensión y así él lleva el registro diario para no perderse con sus pastillas.

| Europa Press

El presentador, siempre hablando desde el humor blanco que le caracteriza, daba más detalles a la audiencia sobre las pastillas que tiene recetadas.

"Hoy me han puesto la pastilla media. Tengo una pastilla ahora para la tensión, media, otra para los triglicéridos, entera, otra para el colesterol, entera. Llevo tres con 60, como siga así ahora... Ahora ya en vez de regalarme camisas me regalan pastilleros.

En fin, yo les cuento todo, que quieren que les diga", confesaba, provocando las carcajadas de los espectadores presentes en el plató.