Ramón García y las dos muertes que sus hijas Natalia y Verónica no logran superar

Ramón García, popularmente conocido como Ramontxu, es uno de los presentadores más icónicos de la pequeña pantalla.

En un primer momento no quiso dedicarse al mundo de la comunicación, pero le ofrecieron entrar en el negocio y no rechazó la oferta. Enseguida demostró que disfrutaba de un talento especial y los espectadores empezaron a seguir sus pasos.

Ramón García disfruta de una carrera profesional plagada de éxitos, pero en el terreno personal ha tenido que superar baches bastante duros.

Hace un tiempo concedió una entrevista en la que desveló uno de los grandes secretos de su vida: perdió a un hijo. Su exmujer Patricia Cerezo se quedó embarazada, pero tuvo un altercado y perdió al bebé que estaba esperando.

| GTRES

Ramón, haciendo gala de la profesionalidad que siempre le ha caracterizado, tomó una decisión muy dura: continuar con el espectáculo.

En aquella época presentaba un programa de primer nivel y no tuvo más remedio que cumplir con sus obligaciones profesionales.

Sabía de primera mano que los espectadores querían verle y no podía defraudar a un público que le había convertido en un fenómeno mediático.

Ramón tiene dos hijas con Patricia Cerezo, a quien conoció durante la época que trabajaba en Televisión Española. Natalia y Verónica se quedaron sin aliento cuando se enteraron de que sus padres iban a separarse, pues formaban un equipo indestructible.

El exmatrimonio no tenía ningún problema serio, simplemente se dieron cuenta de que serían más felices por separado.

Ramontxu ha atravesado momentos realmente complicados, pero hay dos circunstancias que le han hecho aprender mucho. Lamentablemente tuvo que despedirse de su hermana cuando este todavía era muy joven y esta muerte le marcó de por vida.

También sufrió por el fallecimiento de Aless Lequio, el hijo de su queridísima amiga Ana Oregón.

Ramón García cuenta la verdad: “Es mi obligación”

Ramón tiene por costumbre ser una persona discreta, pues lleva mucho tiempo trabajando en la televisión y sabe cómo funciona el negocio. Lo único que le interesa es proteger a sus dos hijas, quienes llevan una vida completamente sencilla.

El presentador concedió una entrevista hace un tiempo que nadie puede olvidar, pues fue bastante sincero.

| GTRES

“Mi familia tenía negocios de hostelería, salas de fiesta y discotecas y siempre me acordaré de mi padre el día que murió mi hermana pequeña. Yo tendría 15-16 años y le pregunté: «¿Vamos a abrir este fin de semana?».

Me dijo: «Hijo, nuestros clientes no tienen la culpa de que nosotros hayamos perdido a Eva, tenemos que abrir como si no hubiese pasado nada».

Ramontxu aprendió que jamás debía decepcionar a la gente que había apostado por él, por eso cuando perdió a su hijo no dejó de trabajar. “He perdido un hijo, a mi padre, a otros seres queridos y he seguido haciendo mi trabajo porque es mi obligación. Es duro porque en este oficio das la cara, especialmente si haces entretenimiento, pero es lo que hay”.

Ramón García es el gran apoyo de Ana Obregón

Ramón ha trabajado mucho tiempo al lado de Ana Obregón, son íntimos amigos y fuera de cámaras disfrutan de una relación especial.

Ramontxu estaba presentando un programa el día que desgraciadamente falleció Aless Lequio. Pero en cuanto pudo se puso en contacto con la actriz para ver en qué podía ayudarla.

La familia de Ramón todavía no ha olvidado lo mal que lo pasó con la muerte de Aless.

También tienen en cuenta que García perdió a su hermana cuando era muy joven, algo que marcó su futuro. Ambas muertes han señalado a la familia, pero les ha hecho aprender que el amor es capaz de sanar cualquier herida.