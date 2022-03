Rocío Carrasco, preocupada tras el cambio físico que ha hecho su hermana

Rocío Carrasco, después de su docuserie, ha tomado la valentía y la fortaleza suficientes para enfrentarse a su ex y a sus demás conflictos familiares. Y esto ha hecho que salgan a la luz situaciones y hechos que han dejado al descubierto a Amador o a Ortega Cano. Todo ante la atenta mirada de Gloria Camila, su hermana.

Hace años que las dos no tienen relación y parecía que las cosas podían llegar a arreglarse, pero por el momento no es así. Lo que sí está quedando claro es que a la hija mayor del torero la situación le está pasando factura. Tanto es así que no solo ha realizado manifestaciones sorprendentes sino que incluso ha decidido cambiar físicamente.

Lo que ha hecho estos días es quitarse uno de sus tatuajes más significativos.

Rocío Carrasco conoce la 'transformación' de Gloria Camila

La primogénita de 'La Jurado' se ha sorprendido estos días de que 'GloriaCa', por primera vez, haya hecho unas declaraciones a su favor. En concreto, tras escuchar y ver en Montealto imágenes del pasado de Antonio David arremetiendo contra aquella y contra su padre se mostró dolida. Llegó a manifestar en Ya son las ocho: “Hay cosas que he visto que me parecen bochornosas, la verdad”.

“Y hay otras actitudes que me parecen lamentables. Evidentemente, si yo hubiese vivido todo eso, a día de hoy no tendría relación con Antonio. No te voy a mentir”.

Estas declaraciones vinieron a dejarnos claro que quizás el acercamiento entre las hermanas podía estar muy cerca. Sin embargo, después de escuchar a Rocío hablar de su progenitor, Gloria ha vuelto a posicionarse con este sí o sí.

| La Noticia Digital

Sea como sea, lo que ha quedado de manifiesto es que a la joven esta situación le está afectando y está haciendo que algo cambie en ella a nivel interior. Pero parece que esto está llevando también a que sufra una transformación exterior. Sí, porque ahora ha decidido borrarse uno de los tatuajes más importantes que tenía.

Exactamente se está quitando con láser la frase “Nothing last forever” (Nada dura para siempre) que lucía en su antebrazo izquierdo. Para hacerlo ha acudido a la clínica de medicina estética MCC de Madrid.

El hecho de que haya decidido dar este paso está dando mucho de lo que hablar, genera todo tipo de rumores. Hay quienes creen que el mensaje quería hacer referencia a que en cualquier momento podía arreglar las cosas con Rocío. Y que si lo quiere eliminar es porque con Montealto y las declaraciones sobre Ortega ya no desea la reconciliación.

No obstante, hay otras personas que consideran que quiere acabar con aquel porque pertenece a la etapa en la que estuvo saliendo con Kiko Jiménez.

Sea como sea, lo que está claro es que Gloria está decidida a romper con elementos del pasado y mirar hacia adelante. Quiere pasar página y disfrutar de su vida actual.

| Instagram

Rocío Carrasco, preocupada por Gloria Camila

A pesar de la tensión que existe con su hermana y de que esta sigue posicionada en su contra, Carrasco está preocupada por ella. Considera que en el programa en el que trabaja está sacando la cara por personas que la están engañando. Sí, que le cuentan cosas que no son ciertas.

Cree que la joven puede salir perjudicada de todo esto, por lo que en Montealto ha querido protegerla. Ha dicho: “Siempre he hablado de ella con cariño, no la meto en el mismo saco. Sé que está influenciada”.

“Desgraciadamente, cuando se muere nuestra madre tiene 9 años, no ha tenido conciencia ni madurez como para saber lo que pasaba. No puede tener ciertos recuerdos porque no le pertenecen y, por edad, imposibles. No ha tenido las vivencias de las que está hablando”.

| Telecinco

En este punto, quiso arremeter contra quienes la 'manipulan': “Los que echan a la niña al ruedo que tengan vergüenza y huevos. Lo que hagan que lo hagan ellos. Sed valientes, los adultos, y dejad de echar otra niña al ruedo y decirle lo que tiene que decir”.

Es más, quiso darle un consejo a la joven: “Que se salga de ahí, en el sentido de que ponga en cuarentena lo que le cuenten, no que se aleje de su familia. Que intente investigar si lo que le cuentan es cierto o no”.