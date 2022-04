La princesa Leonor se quita la mascarilla y todos se fijan en lo mismo

Leonor nos sorprende en sus vacaciones de Semana Santa con su familia. El pasado 15 de abril, la revista ¡Hola! publicó en exclusiva la celebración del aniversario de Paloma Rocasolano, la madre de la reina Letizia. El marido de Paloma ha querido hacerle una fiesta sorpresa por su 70 cumpleaños, donde ha asistido sin falta la casa real.

Doña Letizia ha ido a la celebración con un vestido midi de color rojo junto con sus alpargatas beises que ya estrenó en la firma Macarena Shoes. Del mismo modo, sus dos hijas han reutilizado unos vestidos que ya habían utilizado anteriormente.

| GTRES

La Infanta Sofía ha querido llevar su vestido favorito de color azul claro, que se puso en los Premios Princesa de Asturias del año pasado. La heredera al trono llevaba puesto uno corto de flores de Sfera junto con unas zapatillas blancas.

En el 2020 iba con el mismo modelo y tuvo muy buenas críticas. Por eso, ha querido repetir su outfit en el día tan especial de su abuela.

La apariencia física de Leonor, que cautiva a todo el mundo

Desde ese año, Leonor ha crecido mucho y, por ende, el vestido que se puso le iba más corto de lo habitual. Nos ha sorprendido el gran cambio en su apariencia física, pues ahora dispone de una fisonomía mucho más adulta, aunque todavía está en su plena adolescencia.

El día del cumpleaños de su abuela, toda la familia real, excepto la infanta Sofía, no llevaba la mascarilla por la calle. Sin embargo, no fue el primer día que se descubrió el rostro de Leonor, que hacía tiempo que se encontraba oculto al público.

| GTRES

Tras aterrizar en España, Leonor ha tenido que ir a dos eventos oficiales. Hoy ha asistido a su segundo acto, en el que ha participado en unas jornadas sobre juventud y ciberseguridad organizada por el INCIBE. Asimismo, se ha podido ver la cara de Leonor porque, desde este miércoles, ya no es obligatorio el uso de la mascarilla.

Hasta esta semana, no habíamos podido ser conscientes de algunos granitos ocultos de acné que a la heredera le habían salido por ser adolescente. Además, ha sido sorprendente en la mujer que se está convirtiendo, pues el tiempo está pasando muy deprisa.

El invitado especial de Leonor

En el cumpleaños de la madre de la reina Letizia ha impresionado el desconocido invitado que acompañaba a Leonor. Algunas fuentes del entorno cercano han asegurado que llevaba una sudadera con el logo del colegio Atlantic College, donde la hija de Felipe VI está estudiando el bachillerato.

Aunque no está confirmado, hay cierta sospecha de que se trata de un compañero del internado de la heredera al trono español. El joven fue a la fiesta con la familia real y, por eso, se cree que podría ser el actual novio de la princesa Leonor.

Las vacaciones de las hermanas de Felipe VI

Tras meses sin estar en España, Leonor está aprovechando estas vacaciones para ponerse al día con su familia. No obstante, no podrá ver ni a sus tías, ni a sus primos, puesto que no se encuentran en el territorio español.

Estos han visitado a Juan Carlos I, quien lleva desde agosto del 2020 viviendo en Abu Dabi. El rey emérito hizo públicas unas fotografías de su familia junto a él. Se sospecha que podría ser fruto de su venganza contra la casa real por el trato que ha recibido.