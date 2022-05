Pipi Estrada pone en peligro el futuro de sus tres hijos

Pipi Estrada es uno de los rostros más icónicos de la prensa rosa porque estuvo saliendo con Terelu Campos, hija de María Teresa Campos. La relación solamente duró dos años, pero todavía sigue dando mucho de qué hablar porque no terminaron bien. El periodista escribió unas memorias íntimas en la revista Interviú y recibió una demanda que le ha generado un gran problema económico.

Pipi Estrada, según han contado en Sálvame, le debe a Terelu Campos una cantidad cercana a los 80.000 euros. Originalmente la cifra era más baja, pero el paso del tiempo la ha hecho más grande debido a los intereses que se han generado. El exyerno de María Teresa ha confesado que no ha pagado porque no tiene intención de hacerlo, pues hace unos años cobraba 8.000 euros.

| Mediaset

Pipi ha sorprendido a sus compañeros de Sálvame: nadie entiende cómo cobraba tanto y la justicia no le embargaba una parte. Por ejemplo, actualmente está colaborando en el programa de Jorge Javier Vázquez y las autoridades le retienen un 80%. Su sueldo se queda en 150 euros y asegura que está preocupado por el futuro de su hija Miriam, la que tuvo con Miriam Sánchez.

Pipi ha intentado que Terelu empatice hablándole de la pequeña Miriam, quien actualmente tiene 13 años y vive con él en Madrid. Asegura que la joven le ha dicho que va a estar cerca de él durante este problema, aunque no conoce la magnitud del escándalo. El nuevo colaborador de Sálvame ha hablado más de la cuenta y es posible que el juez tome medidas al respecto.

Estrada piensa que ya le ha pagado demasiado dinero a su exnovia y, según la periodista Gema López, no quiere pagar más. En una pausa publicitaria reconoció que no le salía de sus partes hacer frente a la deuda, a lo que Campos le ha recordado algo. “No me ofendes a mí, te estás cachondeando de un juez y eso es muy serio”.

Pipi Estrada tiene problemas: “Es mentira”

Pipi quiere llegar a un acuerdo con Terelu Campos para que la justicia le deje de embargar el sueldo que recibe por colaborar en Telecinco. Todo el mundo quiere saber por qué no le han retenido los honorarios que ha recibido en otros empleos. “Cobrarías raro”, le dijo la tertuliana Laura Fa poniendo sobre la mesa una teoría bastante conflictiva.

| Europa Press

Estrada se ha puesto en contacto a través de un mensaje de audio con Terelu Campos para intentar ganarse su perdón. Le ha comentado que ha aceptado trabajar en Sálvame por el bien de su hija, una joven cuya herencia podría estar en peligro. El experto en deportes no resuelve la deuda que tiene con Terelu y la cantidad va siendo cada vez más grande.

▶️ Terelu Campos, en shock al escuchar que Alejandra Rubio está embarazada

La presentadora niega que su ex le haya pagado nada, asegura que únicamente recibió dinero hace una década. “Solo tengo la cantidad que le embargaron tras participar en un Deluxe hace ya diez años. Dice que me ha pagado 25.000 más y eso es mentira, no me ha pagado nada”, ha explicado en Sálvame visiblemente molesta.

Pipi Estrada, al descubierto: “Voy a ganar mucho dinero”

Pipi ha participado en proyectos profesionales importantes, pero en los últimos tiempos ha dedicado su carrera a hablar de Terelu. La hija de María Teresa ha desvelado que cuando decidió dejarle él le avisó: “Voy a ganar mucho dinero contigo”. Supuestamente se lo dijo en el garaje del domicilio que compartían y todo hace pensar que ha cumplido con su palabra.

Estrada tiene tres hijos: dos de Teresa, su primera mujer, y uno de Miriam Sánchez. Esta última no está atravesando un buen momento. Lleva una temporada desaparecida y nadie sabe exactamente dónde se encuentra, aunque sí mantiene contacto con su hija.