Pipi Estrada confirma las sospechas señalando al posible amante de Terelu Campos

Pipi Estrada, según la máquina de la verdad del Deluxe, “está obsesionado con Terelu Campos”, rumor que suena cada vez con más fuerza. Alejandra Rubio le ha pedido que deje de hablar de su madre y le ha recordado que todavía le debe dinero de una indemnización que no ha pagado. Pero el periodista ha hecho caso omiso y ha insinuado que la hija de María Teresa tenía un amante cuando estaban juntos.

Pipi Estrada ha formado parte de la familia Campos durante más de dos años y sabe perfectamente cómo se comportan algunos miembros del clan. Está decepcionado porque, según cuenta, “Terelu era una mujer poderosa” y se lo hizo pasar mal después de la separación. Le ha acusado de ser su mano negra y asegura que medió para que le despidieran de la radio porque ella tenía buenos contactos.

Pipi conoció a Terelu en 2004 y estuvo con ella hasta 2006, han pasado más de dos décadas, pero todavía hay cosas que se desconocen. La hija de María Teresa insinúa que está a punto de romper su silencio y el periodista deportivo le ha retado a que lo haga. Piensa que saldría claramente perjudicada y que lo mejor para ella es que intente ser discreta y que no busque más conflictos.

Estrada ha concedido una entrevista en Socialité y sus palabras han desatado la polémica, pues insinúa que su exnovia tuvo un amante. “Tengo la verdad de los hechos que pasaron el último día y no creo que Terelu vaya a quedar bien. Faltan muchas cosas por contar y quiero que las cuente”.

Pipi Estrada confiesa: “He dejado por los suelos mi dignidad”

Pipi ha dado a entender que Campos cortó con él porque tenía una nueva ilusión, detalle que Nuria Marín no ha pasado por alto. “Pone en duda la fidelidad de Terelu dando a entender que ella estaba alternando con otro hombre”, informa la presentadora. El programa Socialité ha confirmado que solamente pasaron siete días hasta que la colaboradora de Viva la Vida presentó a Carlos, su nuevo novio.

Estrada asegura que Terelu Campos le dejó porque él quería ir al funeral de su exsuegro, el padre de su primera mujer oficial. La hija de María Teresa le advirtió de las consecuencias, pero el periodista no le hizo caso porque quería despedirse de su familiar.

“Se entendió el acto como que yo iba a presumir, pero yo iba a una cosa importante. Cuando termino lo que tengo que hacer vuelvo y me dice que no. He tenido mucho aguante, en algunos momentos he dejado por los suelos mi dignidad”, explica en Socialité.

El nuevo colaborador de Sálvame ha dejado en mal lugar a su exnovia porque se siente atacado. Advierte de que hasta ahora ha respondido con “pistolas de agua”, pero recuerda que puede usar armas mucho peores.

Pipi Estrada hace daño a Terelu: “Otra relación”

Pipi ya ha perdido un juicio contra Terelu Campos, así que hay temas en los que pretende no profundizar. El problema es que ha dejado abierta la puerta a la especulación. “Pocos días después de romper tenía otra relación, fue muy rápido todo”, desvela en Socialité.

Estrada ha confirmado, a través de su comportamiento, que sigue teniendo cierta fijación por su expareja. Nuria Marín, presentadora del programa, le ha frenado los pies porque no quiere que circulen determinados rumores. Quizá la hermana de Carmen Borrego hable de su presunto amante: Carlos, ese hombre que sustituyó tan rápido al periodista.

Alejandra Rubio también está molesta con el nuevo miembro de Sálvame y le ha atacado con dureza. Él no se ha quedado callado y ha respondido, atrevimiento que ha sembrado el caos en la familia Campos.

“A esa niña la he querido mucho y hablo en pasado porque es muy especialita. No se puede mentir tan joven Alejandrita, di lo que quieres, pero mentir no. Dice que no le he llevado al colegio y le he llevado muchas veces con su madre”.