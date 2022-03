Ángel Llácer habla por primera vez de su pareja y de la infidelidad

Ángel Llácer llegó a nuestras vidas como un verdadero huracán allá por 2001. Consiguió una gran popularidad al convertirse en profesor de interpretación en la primera edición de Operación Triunfo.

Desde entonces su fama ha ido creciendo progresivamente, pero siempre ha querido mantener su vida privada alejada de los focos. Nunca ha hecho referencia a la misma, aunque han surgido todo tipo de rumores.

Solo en una ocasión se ha animado en televisión a desvelar algún detalle de su privacidad. Lo ha hecho frente a Xavier Sardá, en el programa Obrim Fil de TVE Cataluña.

Ángel Llácer tiene pareja

El catalán, que tiene 48 años, está compaginando su trabajo en la obra teatral Cantando bajo la lluvia con su labor de jurado en Tu cara me suena. Un programa este donde desarrolla todo el histrionismo que le caracteriza y que le hizo ser uno de los profesores más divertidos de OT. Un espacio este que le dio popularidad e incluso ser objetivo de rumores.

Sí, porque se llegó a hablar que había tenido una relación sentimental con uno de los participantes. En concreto, con Juan Camus, aunque nunca llegó a confirmarse este supuesto romance. Y es que Ángel siempre ha querido mantener su faceta personal alejada de los focos.

Solo una vez ha hablado de su vida sentimental y ha sido en el mencionado formato presentado por Sardá. En efecto, allí reconoció, para acabar con habladurías, que tiene pareja y que lleva con ella unos seis años. Incluso llegó a explicar que “en lugar de casarnos, celebramos la fiesta del amor”.

| Instagram: angelllacer_oficial

Tan animado y a gusto estaba en el programa que hizo otra confesión. Reconoció que esta fiesta privada que organiza con su chico consiste en disfrazarse cada año de algo diferente. Tanto es así que dijo: “En la última yo iba de sevillana y el de cordobés”.

A esto añadió: “Cantamos y bailamos mucho con los amigos”.

Ángel Llácer y la infidelidad de la que fue protagonista

El exprofesor de OT una vez que entró en materia de su vida personal, quiso hacer una confesión que nunca había hecho pública. Así, en el programa de Sardá llegó a contar que una vez había sido eje central de una infidelidad.

Exactamente, explicó: “Hace unos años fui a la boda de un chico y de una chica que se casaban por la Iglesia. Y mantuve relaciones sexuales con el novio en el lavabo”.

Todo el mundo quedó perplejo con lo explicado, pero quedó callado ante los detalles que siguió dando. Expuso que los amigos del chico lo buscaban por todas partes, mientras ellos continuaban en el baño. De ahí que llegó a pensar: “Joder como lo encuentren”.

| Instagram: angelllacer_oficial

Ante estas palabras, el presentador manifestó entre risas: “Titular de la noche. Ahora mismo siento pena por todas las parejas que han invitado a Ángel a su boda”. Y esto llevo a Llácer a añadir: “Pues tuvieron hijos y todo”.

De igual modo, reconoció que no se sentía culpable por lo sucedido y que “no eran tampoco tan amigos. A ver, la cosa no tiene que ver conmigo, es que si me buscan, pues me encuentran”.

De esta manera, zanjó la confesión más personal que quizás ha hecho de forma pública hasta el momento. A partir de ahí ha seguido manteniendo en absoluto secreto la identidad de su chico y su día a día fuera de los platós y de los escenarios.