Christian Gálvez descubre que se ha ido con otro y sufre un nuevo desengaño

Christian Gálvez es uno de los presentadores más respetados de Telecinco, por eso en la cadena no profundizan en su situación sentimental. El problema es que los medios digitales no esconden lo que está sucediendo y lo cierto es que el escándalo es cada vez más grande. El antiguo líder de Pasapalabra ha sufrido un nuevo desengaño, esta vez con su exsuegra Mina, madre de Almudena Cid.

Christian Gálvez ha descubierto que Almudena se ha ido con otro hombre de vacaciones, concretamente con Paul Duvide, uno de sus compañeros. Pero Mina no olvida que la actriz ha sufrido mucho y ha pasado a la acción en las redes sociales de una forma poco discreta. Según informa la revista Pronto, ha apoyado comentarios que podrían ofender al emblemático comunicador.

| La Noticia Digital

Christian conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo de la televisión, por eso prefiere no dar explicaciones sobre algunos asuntos. Cuando se ha dado cuenta de que Almudena estaba en Ibiza con un amigo pensaba que todo había pasado, pero se equivocaba. La madre de la gimnasta no olvida los supuestos desplantes de Gálvez y ha marcado “me gusta” a frases muy ofensivas.

Christian es consciente de que su antigua familia política está decepcionada con él, pero no quiere tener problemas con nadie. Es cierto que ha declarado su amor por Patricia Pardo a los cuatro vientos, aunque no hay que olvidar que no tiene nada que esconder. Empezó su relación con la sustituta de Ana Rosa Quintana después de dar por finalizado su matrimonio, aunque Mina insinúe lo contrario.

La revista Pronto y el portal Look han recogido una serie de comentarios que contarían con el apoyo de la exsuegra de Gálvez. “Este tío ha perdido la cabeza por completo o estos llevan más de un año juntos”, comenta un usuario. La madre de Almudena sigue muy ofendida con el comunicador, prueba de ello es que da pábulo a rumores bastante dañinos.

Christian Gálvez está teniendo una actitud excelente

Christian podría estar desilusionado con su antigua familia política, a pesar de que su exmujer ya ha pasado página. Almudena Cid está pasando unos días en Ibiza junto a Paul Duvide, el director de la obra de teatro en la que ha participado. También se ha cambiado de domicilio y ha empezado una nueva vida, así que todo hace pensar que el presentador forma parte de su pasado.

| Instagram

Gálvez ha optado por el silencio y no ha entrado en ninguna de las provocaciones que ha recibido, prefiere no alimentar ciertos escándalos. La familia de Almudena ha hablado con la prensa para filtrar cómo ha sido el acuerdo de divorcio, pero él no ha hecho nada. Se ha limitado a hacer lo que mejor sabe: entretener al público y comunicar de una forma extraordinaria.

Patricia Pardo está apartada del revuelo, pues es cierto que ella no tiene nada que ver. Cuando empezó su última relación sentimental ya llevaba un año separada, así que está fuera de sospecha. La periodista no está acostumbrada a hablar sobre su vida privada, por eso no se siente cómoda con lo que está sucediendo.

Christian Gálvez está recibido críticas

Christian ha decidido hacer caso omiso a sus detractores, por eso le manda mensajes a Patricia Pardo siempre que tiene ocasión. Presenta un programa radiofónico en Cadena 100 y de vez en cuando lee un discurso que va directamente dirigido a la presentadora. Este atrevimiento ha despertado el caos en las redes sociales y lo peor es que Mina, madre de Almudena, apoya estos comentarios.

Algunos de las frases que más llaman la atención son: “De romántico nada, lo está leyendo todo sin cortarse como el que lee las noticias”. O “Debe tener un blog de notas con frases hechas para dedicárselas a las tías con las que está porque le decía exactamente lo mismo a su ex”. Gálvez no ha entrado en estas provocaciones y continúa con su imparable trayectoria profesional.