Asraf Beno, obligado a contar la verdad a Isa Pantoja

Isa Pantoja se ha llevado un gran mazazo tras descubrir en pleno directo lo que opina realmente su cuñado Anuar Beno de ella.

El joven se ha convertido en nuevo concursante de Supervivientes y durante su salto desde el helicóptero, tanto Chabelita como Asraf estaban pendientes de sus movimientos.

Lo que no esperaban es que antes de saltar, le dedicase unas palabras bastante desagradables a la hija de Isabel Pantoja.

"Esa mujer no es de mi agrado. Yo cuando empezaron decía, a ver cuánto dura la gracia, pero a lo callado llevan 3 años", comentaba Anuar dejando de piedra a los presentes.

| Instagram (@anuarbeno)

"Me he quedado a cuadros, no me lo esperaba. Él y yo siempre nos hemos llevado bien, de hecho estuve con él un día antes de irse", respondía Isa a su vez sin saber muy bien qué decir.

"Lo que tienes que hacer es cargarte su concurso", le aconsejaba a modo de broma Jorge Javier Vázquez.

Y en ese momento, la joven daba todo una lección de madurez. "Aquí vengo a defender a Anabel, sabéis cómo es mi situación familiar y cómo se lleva mi madre con Asraf y eso no interfiere en nada".

"Por respeto a que es su hermano, si él no tiene ese respeto hacia mí yo sí lo voy a tener para él", sentenciaba ganándose los aplausos del público.

Isa Pantoja descubre lo que su cuñado piensa de ella

El propio presentador se sorprendía con su actitud y la felicitaba. "Qué pócima te has tomado para esa madurez y es extraño, porque tener madurez en Mediaset", alegaba siguiendo con su tono bromista.

Lo cierto es que las palabras del hermano de Asraf no han pasado desapercibidas y han hecho arder las redes. De hecho, ya piden su expulsión.

"Anuar Beno arremetiendo contra Isa Pi, gracias a ella eres famoso. ¡Vete a tu casa!", le acusaban.

"La diva de Cantora. No soporto a este tío, ojalá sea el primer expulsado. Madre mía, vergüencita ajena".

| Telecinco

Al joven le conocimos en 2018, cuando daba el salto a la televisión para defender a su hermano Asraf durante su paso por GH VIP.

Y lo cierto es que en ese momento tampoco dejaba a nadie indiferente. Al parecer, Isa también pudo haber pasado alguna noche de pasión con su actual cuñado.

"A Isa le entró curiosidad por Anuar cuando Asraf estaba dentro de "GH VIP", señalaba Amor Romeira.

Isa Pantoja y Asraf Beno llevan tiempo juntos | TELECINCO

La pareja no pasaba por su mejor momento, ya que habían tenido una gran bronca por culpa de Isabel Pantoja, a la que acusan de entrometerse demasiado en su relación. Justo por ello, Chabelita terminaba cayendo en la tentación con su cuñado.

Algo que confirmaba una ex amiga de la hija de Isabel Pantoja: "Al menos dos veces se han acostado en nuestra casa, yo estaba allí", señalaba. Según ella, la razón de que Isa se decantara por su actual prometido es que "estaba mejor dotado".

Al parecer, Anuar todavía seguiría dolido por ese incidente, y a día de hoy no se hablaría ni tendría contacto alguno más allá del necesario con su cuñada.

De hecho, en más de una ocasión sentenciaba: "Es la novia de mi hermano, ¿qué le vamos a hacer? No me gusta como cuñada, las cosas como son".

Pese a todo, la hermana de Kiko Rivera siempre ha defendido que no fue más que un tonteo y que nunca ha ido a más.

Además, parece ser que por aquel entonces, Isa Pantoja y Asraf simplemente habían tonteado dentro de la casa de Guadalix de la Sierra y no tenía nada oficial. De hecho, Isa todavía no había puesto fin a su relación con Omar Montes.