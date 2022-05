Pilar Rubio habla de nuevo embarazo y confiesa cómo se siente

Pilar Rubio, actriz y presentadora, es uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla y lo cierto es que se merece el puesto más que nadie.

La prensa del corazón sigue sus pasos de cerca porque está casada con el futbolista Sergio Ramos, pero ella es un personaje independiente. Ha conseguido algo bastante complicado: que su trayectoria esté diferenciada a la del padre de sus hijos.

Pilar Rubio ha estado embarazada en cuatro ocasiones y recientemente ha hablado de la posibilidad de repetir experiencia. Lamentablemente su nuevo embarazo tendrá que esperar, aunque es una idea que no ha descartado por completo.

La comunicadora se ha metido en el mundo del diseño y ha sacado al mercado una colección de bañadores que está siendo todo un éxito.

| La Noticia Digital

Pilar ha concedido una entrevista en el diario ABC para hablar de su nuevo proyecto profesional y ha explicado cómo se siente.

Está pletórica porque ha logrado reunir a un grupo de estilistas estupendo y la colección está recibiendo buenas críticas. Ha confesado que su madre era modista y que ella jugaba con una máquina de coser haciendo vestidos para sus muñecas.

Pilar Rubio ha aprovechado el momento para zanjar los rumores y explicar lo que sucederá con su nuevo embarazo. La periodista Beatriz Cortázar le ha preguntado sobre este tema de forma directa y ella ha respondido porque no tiene nada que ocultar.

▶️ Pilar Rubio confirma los problemas de sus hijos y Sergio Ramos lo asume

“En este momento no es mi intención, pero tampoco podría decir que no, ya que nunca me lo he planteado. Mis hijos han llegado cuando tenían que llegar”, ha aclarado la diseñadora. Su intención es frenar las especulaciones, aunque asegura que lleva mucho tiempo haciendo caso omiso a sus detractores.

Pilar Rubio cuenta la verdad: “Me organizo bien”

Pilar ha hablado con Quique Jiménez, reportero de Viva la Vida, para promocionar su nueva colección de bañadores. El periodista también le ha preguntado por su futura maternidad y ella ha recalcado que de momento no entra en sus planes. “Con cuatro hijos ya está bien”, ha declarado la presentadora haciendo gala de la simpatía que le caracteriza.

| Europa Press

Rubio se ha ganado el respeto de todos porque ha demostrado que no necesita a su marido Sergio para nada. Es una persona completamente independiente que simplemente sigue los pasos del futbolista porque está enamorada de él. En la entrevista que le ha concedido a Beatriz Cortázar en ABC ha explicado cómo es su nueva vida en París.

“Como mujer a la que le gustan los retos no me ha importado el cambio y como la mitad del tiempo la paso en Madrid tampoco lo he echado de menos. Me organizo bien e intento sacar lo mejor del sitio donde estoy. Nos han recogido con los brazos abiertos en una ciudad maravillosa donde estoy aprendiendo una nueva cultura, un idioma, viendo cosas que me inspiran”.

Pilar Rubio desmiente su crisis sentimental

Pilar conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del espectáculo, por eso ha cortado por lo sano poniendo sobre la mesa la única verdad. Entiende que el público cuestione su matrimonio, pero garantiza que en ningún momento tiene en cuenta las críticas. Piensa que ciertos medios especulan sobre este tema para generar ruido.

“Esos rumores a mí no me llegan, pero supongo que al ser una pareja mediática se genera que la gente hable. A mis 44 años esas historias no me afectan”, explica en el diario ABC.

Rubio se ha convertido en uno de los rostros más respetados del momento ha demostrado que su talento no conoce fronteras. Trabaja en varios programas de televisión, representa a grandes marcas y ahora ejerce de diseñadora. Lo más importante es que ha conseguido que nadie le considere una intrusa y todo es gracias a su característica humildad.