Pilar Rubio desvela sus sentimientos por un torero y alimenta la crisis matrimonial

Pilar Rubio está en el mejor momento de su trayectoria profesional y ha conseguido algo que parecía prácticamente imposible. El público no le aplaude por ser la mujer de Sergio Ramos, le admira porque tiene a sus espaldas una trayectoria laboral cargada de éxitos. En la actualidad está trabajando en El Desafío, programa cuyo concursante estrella es de Ubrique.

Pilar Rubio ha confesado su amor profesional hacia Jesulín, pues antes de trabajar juntos no le conocía y se ha llevado una grata sorpresa. La presentadora ha sido completamente sincera y ha asegurado que su compañero es una persona que merece la pena. Sus palabras han resucitado un viejo rumor que lleva años circulando: la crisis entre el diestro y su mujer María José Campanario.

Pilar simplemente ha piropeado a Jesulín de Ubrique porque piensa que su trabajo en El Desafío está siendo excelente. El problema es que el marido de María José Campanario tiene muchos enemigos y algunos medios han aprovechado para alimentar ciertas especulaciones. Debemos dejar claro que Jesulín no tiene ningún problema con Campanario, todo lo contrario: es su gran apoyo.

Pilar se ha dirigido a Jesulín para decirle: “Qué valiente y qué humilde eres. Me caes muy bien, me gusta mucho como eres como concursante, lo que demuestras cada día. Me gusta mucho cómo lo haces y cómo lo sientes”.

El padre de Andrea Janeiro no se ha quedado callado y ha continuado con el halago, atrevimiento que ha generado una gran revolución. “Me lo dices con unos ojos muy bonitos”, le ha dicho a Rubio, jurado del concurso en el que está participando. “Este programa está enseñando a otro Jesús, eres el filósofo de El Desafío”, ha zanjado ella.

Pilar Rubio está sorprendida por la nueva vida de Jesulín

Pilar lleva mucho tiempo trabajando en el mundo del espectáculo y sabe que Jesulín de Ubrique es un personaje bastante polémico. Pero está convencida de que ha dejado atrás su pasado y piensa que quizá los medios no hayan sido justos con él. Por eso le ha piropeado y ha dejado claro que el torero es un hombre honesto que está capacitado para brillar en cualquier reto.

Rubio, sin intención alguna, ha abierto una puerta que parecía cerrada: los supuestos problemas matrimoniales de Jesulín y Campanario. Es un rumor que lleva años circulando, aunque el embarazo de la odontóloga había frenado el escándalo. Es importante aclarar que todo son teorías y que entre ellos no sucede nada, de hecho están en el mejor momento de su relación.

El nuevo amigo de Pilar Rubio ha estado un tiempo retirado de la pequeña pantalla, pero ha regresado con más fuerza que nunca. Se siente muy a gusto trabajando en Antena 3, concretamente en El Desafío, porque se ha dado cuenta de lo que es capaz de hacer. “He venido a disfrutar, a pelear y este programa me está demostrando cosas que pensaba que era incapaz de hacer”.

Pilar Rubio ha dado un paso importante: “Hay que aceptarlo”

Pilar está en el mejor momento de su carrera, de hecho está en plena promoción de su libro: Mi método para llevar una vida saludable. “Quiero huir del tópico de que cuando eres madre cambia tu cuerpo y hay que aceptarlo. No, yo quería ser madre y a la vez seguir siendo la misma que antes o en versión mejorada”, comenta durante una entrevista.

Rubio ha conseguido que el público reconozca su talento, a pesar de que está casada con un futbolista conocido en el mercado internacional. Se ha ganado el respeto de la prensa porque es muy educada y nunca ha tenido una mala respuesta para ningún periodista. No se siente cómoda hablando de su vida privada, pero tampoco dificulta el trabajo de los reporteros.