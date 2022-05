David Flores Carrasco y Olga Moreno se marchan lejos tras la discusión

David Flores Carrasco, nieto de la gran Rocío Jurado, se ha convertido en uno de los rostros más cotizados de la crónica social.

Está en el centro de la polémica porque, según el diario ABC, su padre habría tenido una discusión con Olga Moreno. Después de este percance se ha marchado con la empresaria lejos de Málaga, ciudad en la que reside desde que perdió el contacto con Rociíto.

David Flores Carrasco, siguiendo los datos aportados por José Antonio Avilés en el programa Viva la Vida, pasará unos días en Sevilla. Olga Moreno tiene allí a su familia, por eso ha cogido a su hija Lola y a David y ha puesto tierra de por medio.

Supuestamente, Antonio David Flores está molesto con ella porque la entrevista que ha concedido ha perjudicado a Rocío Flores.

| GTRES

David Flores siempre ha tenido un comportamiento excelente y se ha ganado el respeto de toda la prensa del corazón. Pero su madre Rociíto habló de él en el documental Contar la verdad para seguir viva y ahora el público quiere saber más.

En el programa de Emma García han asegurado que pasará el Día de la Madre junto a Olga en Málaga, aunque no han aportado pruebas.

David Flores sabe que su familia está atravesando una etapa delicada, de hecho, está viviendo un episodio que parecía impensable. Su hermana Rocío ha reconocido que está “decepcionada” con Olga, atrevimiento que le habría sentado mal a Antonio David. El periodista Saúl Ortiz asegura en ABC que el exmatrimonio ha tenido una “gran discusión”.

La ganadora de Supervivientes 2021 supuestamente había trazado un plan que contaba con la aprobación de Antonio David. Saúl Ortiz asegura que la familia iba a pasear por Málaga para que la prensa pensara que seguían siendo un equipo unido. Pero el presunto enfrentamiento entre Flores y Moreno ha cambiado los planes y ella se ha marchado a Sevilla con David y Lola.

David Flores Carrasco, entre la espada y la pared

David Flores vuelve a ser la víctima de una guerra en la que él no tiene nada que ver, al menos eso es lo que cuentan en Telecinco. No tiene ningún problema con Olga, pero es consciente de que su hermana Rocío está dolida con ella porque no entiende su comportamiento.

Supuestamente se ha marchado con ella a Sevilla para desconectar del ruido mediático, aunque es posible que los paparazzis les pisen los talones.

▶️ Olga Moreno suelta la bomba en una exclusiva: Duras declaraciones contra Marta Riesco y Antonio David Flores

David puede contar con el apoyo de su padre, quien ha hecho lo imposible para que el joven viva feliz y rodeado de amor.

Antonio David ha recibido muchas críticas desde que la hija de Rocío Jurado le acusó de no haber tenido un buen comportamiento. Pero el paso del tiempo ha demostrado que el amor que siente por su familia es real y hace tiempo que no comete ningún error.

| España Diario

Olga Moreno ha dado un golpe en la mesa, sabe que tiene razón y no quiere que nadie hable en su nombre. Aranza, una de sus hermanas, está usando las redes sociales para atacar a Rocío Flores y es probable que le llame la atención. No quiere alimentar el escándalo más de lo necesario, pues pretende seguir teniendo buena relación con su exmarido.

David Flores Carrasco se ha ganado el corazón de todos

David Flores es famoso desde la cuna, pero siempre ha estado en un segundo plano y había cierto miedo al hablar de él. Rociíto le situó en primera línea con el documental Contar la verdad para seguir viva y desde entonces la situación es diferente. Antonio David ha logrado contener la tormenta y le ha protegido en todo lo posible.

Olga Moreno, siguiendo los datos de ABC, habría tenido un encontronazo con el antiguo colaborador de Sálvame. “La crispación ha ido en aumento y que se ha producido una gran discusión”, escribe el periodista Saúl Ortiz en el citado medio. Después de este desencuentro se ha ido a Sevilla a pasar el Día de la Madre y se ha llevado a su hija Lola y al joven David.