Marta Riesco descubre el apodo humillante que le ha puesto Olga Moreno

Marta Riesco ha ganado mucha popularidad desde que está saliendo con Antonio David Flores, peor ha tenido que pagar un precio elevado.

Olga Moreno, la gran perjudicada del romance, es una persona bastante querida y los ataques no se han hecho esperar. La periodista prefiere no entrar en guerras tan peligrosas, por eso ha prometido que va a mantenerse al margen.

Marta Riesco cometió un error que todavía sigue arrastrando: hablar de Olga durante una entrevista que concedió a un diario digital. Este atrevimiento ha legitimado a la ganadora de Supervivientes 2021 para lanzar determinados mensajes, pero ese no es el problema. Iván Reboso, colaborador del programa Ya son las 8, asegura que Moreno prefiere no pronunciar el nombre de la novia de Antonio David.

Marta ha descubierto que Olga se refiere a ella como “la otra”, un apodo bastante ofensivo teniendo en cuenta los últimos acontecimientos.

Iván Reboso ha explicado que la exmujer de Antonio David Flores ha llegado al límite, por eso ha decidido dar un golpe en la mesa. “Dice que ha luchado por su matrimonio hasta que ha visto a su marido con otra, se refiere a Marta Riesco como «la otra»”.

Olga Moreno ha confiado en la revista Semana, publicación que le ha dado voz en uno de sus momentos más delicados. No ha juzgado a la pareja de su exmarido, de hecho ha dejado claro que ella no es responsable de nada. El único culpable es Antonio David, quien le negó que estaba enamorado de otra persona hasta que salieron pruebas que demostraban la nueva relación.

Marta conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del espectáculo, por eso ha hecho una promesa que pretende mantener hasta el final. No quiere hablar de su noviazgo con el ex de Olga porque se ha dado cuenta de que el escándalo no beneficia a nadie.

Sabe lo que se está contando de ella y prefiere dar la callada por respuesta antes de que el revuelo sea más grande.

Marta Riesco está sorprendida: “Decepción como mujer”

Marta trabaja con Iván Reboso en Ya son las 8, un periodista que también escribe en la revista Semana.

El joven ha dado las claves para entender la entrevista que ha concedido Olga. Ha dejado claro que la andaluza no habla desde el rencor, simplemente se ha visto obligada a dar ciertas explicaciones.

“Olga Moreno defiende a Antonio David como persona y como padre, pero quiere gritar la decepción que ha sentido como mujer. Dice que nadie va a amar a Antonio David como lo ha hecho ella”, comenta Iván en el espacio presentado por Sonsoles Ónega.

Estas declaraciones no dejan en buen lugar a la reportera de El programa de Ana Rosa, quien está muy ilusionada con Flores.

Riesco está dispuesta a hablar con Rocío Flores, hija de Antonio David, para explicarle cómo ha surgido la relación. Pretende tener un trato cordial con ella, pues sabe que es una persona fundamental en la vida de su novio.

Le dará el tiempo que necesite, aunque piensa que antes o después deberían mantener una conversación para aclarar las cosas.

Marta Riesco, impactada: “Tiene mucho dolor”

Marta es una persona comprensiva y entiende que Olga no lo esté pasando bien, pero no se esperaba recibir un apodo tan duro. La empresaria le llama “la otra”, aunque lo peor de todo es que no está dispuesta a solucionar la distancia que les separa.

“Olga Moreno es una mujer traicionada, tiene mucho dolor. Vino como ganadora de Supervivientes y recibió el golpe más duro que podía recibir. Esto no solo le ha afectado a ella, a su familia también”, explica el colaborador de Ya son las 8.

Riesco trabaja en televisión y entiende que le pregunten sobre el tema del momento, pero no quiere hablar más del asunto. Su intención es proteger a Antonio David Flores y no hacer daño a nadie, por eso sabe que es mejor que guarde silencio.