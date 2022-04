Los hijos de Juanma Castaño descubren un cambio en su vida

La vida de Juanma Castaño ha cambiado de la noche a la mañana. Y es que, a pesar de ser uno de los periodistas deportivos más reconocidos de nuestro país, su popularidad se vio aumentada tras su paso por las cocinas de Masterchef Celebrity.

Este comunicador participó en la sexta entrega de este conocido concurso culinario. Y tras varias semanas de esfuerzo y dedicación consiguió alzarse con la victoria. Aunque, por primera vez en la historia del formato, el premio fue compartido.

Los jueces de la última edición VIP del formato no fueron capaces de escoger a un campeón, así que, como excepción, proclamaron a Juanma Castaño y a Miki Nadal como los ganadores del 2021.

Aunque siempre ha sido reconocido por sus dotes comunicativas, el director de El partido de Cope ha experimentado un gran cambio en su vida después de salir en este programa. Y esto es algo de lo que sus hijos han comenzado a darse cuenta.

Juanma Castaño está viviendo un sueño

Juanma Castaño no se puede creer el giro que ha dado su vida en el último año. Y es que, gracias a este formato de TVE, ha podido dar el salto a la pequeña pantalla. Este martes, 26 de abril, el periodista ha acudido al programa de Trece, La Azotea, para hablar de su nueva vida.

Este comunicador ha asegurado que siempre va a estar agradecido con Masterchef Celebrity por la visibilidad que le han dado. Aunque ha confesado que tiene miedo a que la gente se aburra de él.

"Tengo un problema y es que creo que estoy en el límite de caer un poco pesado y que digan: 'ya está otra vez este'. Llega un momento en el que ya me da vergüenza porque la gente dirá que me vaya a mi casa porque soy un pesado", ha dicho.

Aunque lo que más teme Juanma Castaño de toda esta experiencia es convertirse en un personaje televisivo y dejar de lado su faceta como periodista deportivo.

"Tampoco quiero convertirme en un personaje. Yo hago un programa de radio por la noche y me metieron en una historia de cocina en la tele, que es lo que fue el salto de popularidad en ese sentido".

Juanma Castaño ha visto cómo su popularidad se ha disparado

Juanma Castaño no está acostumbrado a la fama, por eso que le conozcan en todas partes es algo nuevo para él. "Antes estaba metido en el mundo del deporte y, ahora, he dado un salto en el que ya noto que me conocen".

El periodista ha querido compartir con la audiencia de La azotea una divertida anécdota que vivió en uno de sus viajes a Estados Unidos.

"Fui a Nueva York hace un mes y me conocía mucha gente. Y no españoles. Eran latinos que ven el canal internacional de Televisión Española. Me daba vergüenza...", ha contado Juanma Castaño entre risas. "Me paraban y pensé: 'soy un famoso global'".

El locutor de radio también se ha dado cuenta de que, a raíz de su participación en Masterchef Celebrity, se ha convertido en todo un referente de la gastronomía española.

"Ahora, soy una persona muy respetada en los supermercados. Las señoras se fijan en lo que yo compro como si yo fuera una referencia. Llevo lo mismo que la señora en la cesta: yogures, limones, patatas y cebollas. No hago alta cocina en mi casa".

"Es curioso como me he acercado a otro tipo de gente, que es gente que te recibe mejor que la gente del deporte. En el deporte hay a veces mucha tensión. Aquí, la gente se lo ha pasado bien, te han conocido y lo han disfrutado", ha asegurado Juanma Castaño a continuación.