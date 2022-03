La pesadilla de Belén Esteban con las drogas reaparece tras una traición inesperada

Belén Esteban fue coronada princesa del pueblo durante la primera década de los 2000 porque demostró que era una auténtica madre coraje. Su trayectoria mediática está plagada de sombras, pues ha confiado en las personas equivocadas y ha tenido muchos problemas. Sin embargo, el público siempre ha estado a su lado y le ha apoyado cuando más lo necesitaba.

Belén Esteban ha reconocido que fue adicta a las drogas, pero actualmente este fantasma es cosa del pasado y forma parte del recuerdo. La cuestión es que hay mucha gente que no deja de recordar que Belén tuvo un comportamiento inadecuado durante demasiado tiempo. Las redes sociales han filtrado un comentario bastante ofensivo que hizo una amiga de Esteban en 2015.

Belén ha descubierto que la periodista Laura Fa le dedicó unas palabras ofensivas y este atrevimiento podría traer consecuencias. Una usuaria de Twitter ha recuperado un supuesto mensaje que la catalana escribió cuando la ex de Jesulín de Ubrique estaba concursando en GH VIP. Debemos dejar claro que existe la posibilidad de que el comentario de Laura esté trucado, pero el tema no termina ahí.

Belén ha superado sus adicciones y se ha convertido en un ejemplo para mucha gente, pero no quiere hablar del tema más de la cuenta. La presunta publicación de Laura Fa no ha hecho más que reavivar una polémica que no le hace ningún bien a nadie. La princesa del pueblo quiere olvidarse del asunto porque le ha hecho mucho daño a sus seres queridos.

Belén Esteban, humillada: “Farlopa hasta quedarse sin nariz”

Belén, al igual que el resto de usuarios de Twitter, se ha quedado sin aliento al ver el último escándalo que ha protagonizado. Es injusto que sus enemigos le ataquen haciendo referencia a un tema tan serio que afortunadamente superó hace muchos años. Es posible que hayan suplantado la identidad de Laura Fa, amiga de Belén, para hacer daño.

Esteban nunca se ha avergonzado de las adicciones que padeció, de hecho su testimonio ha servido de ejemplo para muchos enfermos. Pocos creen que su amiga Laura se burlase de un asunto tan delicado, a pesar de que no está demostrado que no haya sido ella. La sombra de la duda sigue en el aire y mientras tanto el público ha aprovechado para hacer sangre.

“Le parece mal a Esteban que Olvido entre en GH por ser madre, pero no le parecía mal ponerse de farlopa hasta quedase sin nariz”. Estas son las palabras exactas que presuntamente escribió Fa en su cuenta de Twitter. Gran parte del público las ha dado por buenas y son muchos los que consideran que la periodista ha traicionado a su compi de Sálvame.

Belén Esteban está sufriendo la ira del público

Esteban es una mujer comprometida que posee un temperamento que no deja indiferente a nadie y que le ha creado muchos problemas. Hace unas semanas le plantó cara a Paz Padilla por un tema relacionado con las vacunas del coronavirus. Los espectadores de Sálvame, programa en el que sucedió todo, desautorizaron a Belén de forma inmediata.

Esteban ha cambiado su comportamiento, ya no se altera con tanta facilidad e intenta dialogar con su adversario. Pero el público no ha comprado esta nueva versión y siempre que hay ocasión sus fantasmas regresan para quedarse. Un usuario de Twitter piensa que “se ha convertido en un monstruo” y lo peor es que este planteamiento ha sido secundado.

Laura Fa deberá dar explicaciones y aclara si realmente se dirigió a la ex de Jesulín en unos términos tan ofensivos en 2015. Es amiga de la polemista y no le interesa tener conflictos con ella, pues sabe que su carácter puede ser arrollador.