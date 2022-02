Belén Esteban recibe noticias urgentes del embarazo y habla con su marido Miguel

Belén Esteban lleva un tiempo persiguiendo lo imposible: volver a ser madre al lado de su marido Miguel Marcos.

No sabe qué sucede exactamente, pero hace meses que dejó de tomar precauciones y no consigue quedarse embarazada. Justo lo contrario a lo que le ha sucedido a una de sus grandes enemigas: María José Campanario, la mujer de Jesulín de Ubrique.

Belén Esteban ha descubierto, gracias a la revista Semana, que María José Campanario está llevando un embarazo tranquilo y sosegado.

Había cierta preocupación alrededor de esta noticia, pues la odontóloga desapareció justo después de anunciar que iba a ampliar la familia. Muchos periodistas pensaban que Jesulín y su mujer estaban escondiendo algo, pero estas sospechas no son ciertas.

| Telecinco

Belén ha sonreído al ver la portada de Semana, pues este espacio está ocupado por María José y Jesulín de Ubrique desmintiendo los rumores. Campanario está enferma y debe tener cuidado, pero no le pasa nada grave y su nuevo bebé nacerá sin problemas.

Ha conseguido lo que la colaboradora de Sálvame lleva tanto tiempo intentando y le ha derrotado sin darse cuenta.

Belén, según ha salido publicado, lo ha pasado realmente mal porque no lo lograba quedarse embarazada, aunque ya está más tranquila. Ha pensado que lo mejor es no obsesionarse con el tema y dejar que la situación fluya, pues no quiere agobiarse.

Está en un buen momento profesional y sus proyectos le mantienen distraída, aunque es una idea que no termina de desaparecer.

Miguel Marcos se ha convertido en el gran apoyo de la tertuliana y fuentes de total solvencia aseguran que está bastante orgulloso de ella. Recordemos que ha creado una empresa llamada Sabores la Esteban que está siendo un éxito rotundo.

Hace unos días desveló que sus productos habían traspasado fronteras y que el mercado extranjero le había recibido con los brazos abiertos.

Belén Esteban tiene en mente la gran exclusiva

Belén lleva mucho tiempo trabajando en el mundo del corazón y conoce perfectamente cómo funciona el negocio, pues ella también participa. Por ese motivo cree, al igual que el resto de sus compañeros, que María José Campanario está preparando una gran exclusiva.

No hay ni un solo periodista que haya conseguido una fotografía de ella embarazada, ni siquiera la revista Semana.

Esteban ha descubierto un detalle bastante llamativo: María José se ha tapado la barriga en la última imagen que ha conseguido la prensa. Es posible que esté intentando proteger el gran secreto para venderlo en su revista de cabecera a un precio bastante elevado.

Recordemos que la odontóloga tiene una relación excelente con ¡Hola!, espacio que se hace eco de todos sus movimientos.

La colaboradora de Sálvame está cansada de soportar ciertas críticas, así que dio un golpe en la mesa para dejar claro cuál era su situación. Asegura que no tiene ningún problema con el embarazo de Campanario, de hecho se alegra bastante por la noticia.

Ha prometido que no tiene nada en contra de ella y que los rencores son cosas del pasado, pues ya no quiere seguir luchando.

Belén Esteban, preocupada por la desaparición

Belén trabaja en Telecinco y tiene relación con periodistas importantes, como por ejemplo con María Patiño, presentadora de la cadena. Es consciente de todos los rumores que circulan sobre su familia y sobre Jesulín de Ubrique, padre de su hija Andrea.

Según cuentan, estaba ligeramente preocupada porque no sabía el motivo por el que María José se había esfumado.

Esteban, después de descubrir que todo estaba bien, habló con sus compañeros y descubrió lo que estaba pasando realmente. Campanario y Jesulín podrían estar preparando una exclusiva, de ahí que estén siendo tan discretos y quieran generar interés.

También es verdad que la mujer del torero necesita guardar reposo porque su embarazo es de riesgo.