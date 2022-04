Isa Pantoja confirma al fin su secreto íntimo con su cuñado

Isa Pantoja está viviendo una auténtica historia de amor junto a Asraf Beno. Después de años buscando a su media naranja, todo apunta a que por fin la ha encontrado, por eso no está dispuesta a que nada ni nadie se entrometa en su relación con el modelo.

Y es que, desde que comenzó su romance con el Míster Universo, han sido muchos los rumores que se han generado en torno a su relación. Ahora, y a pesar de todos los obstáculos que ha tenido que esquivar, la influencer está más feliz y enamorada que nunca.

| GTRES

Pero, como siempre, el nombre de Isa Pantoja no está exento de polémicas. A pesar de que la colaboradora de El programa de AR intenta pasar desapercibida y llevar una vida tranquila junto a su pareja, lo cierto es que parece que los conflictos la persiguen.

A muy pocos días de que su cuñado Anuar viaje hasta Honduras para comenzar su aventura dentro de Supervivientes 2022, ha vuelto a salir a la luz un comprometido testimonio que podría poner en peligro su boda con el modelo.

Isa Pantoja era conocedora de este affaire

Isa Pantoja fue una de las primeras personas en enterarse de que Anuar había mantenido una relación con una mujer muy conocida de nuestro país.

Toda esta información salió a la luz mientras Asraf Beno y la influencer participaban en La casa fuerte 2. El hermano pequeño del modelo acudía al plató como defensor de la pareja y fue, precisamente, en una de sus intervenciones cuando todo saltó por los aires.

Rafa Mora aseguró que había escuchado a una mujer muy famosa decir que había tenido un affaire con el joven. "Recuerdo un día que vino Anuar a Sálvame y reconoció que sí hubo tonteo y algún beso, pero dijo que él durmió en el sofá", aseguró el tertuliano.

| Instagram (@anuarbeno)

Aunque el cuñado de Isa Pantoja no lo negó en ningún momento, sí quiso insistir en que solo tuvo un acercamiento con ella, pero que la cosa no fue a más. "Lo del beso no. No tergiverses. Siempre te he dicho que hubo un tonteo".

Tras esta confesión, fue la propia mujer la que quiso dar la cara. Amor Romeira salió a la palestra y contó lo que verdaderamente pasó esa noche.

"Cuando estábamos en publicidad le dije a Anuar que teníamos que hablar. Yo fui sincera y dije la verdad. Yo con Anuar tuve un affaire, nos enrollamos, le enseñé el parqué y nos acostamos".

El secreto de Isa Pantoja queda al descubierto

Isa Pantoja nunca ha querido que esta información saliera a la luz. Amor Romeira aseguró que mientras Asraf estaba dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, la influencer y Anuar tuvieron algo más que una bonita amistad.

“La bomba ha sido cuando Amor ha dicho: ‘Vamos a contar la verdad. Yo me enrollé con Anuar esa noche. Y después de enrollarme con él, se enrolló con Isa’”, aseguró Rafa Mora.

Fue entonces cuando, Romeira se vio obligada a explicar esta información. "Cuando yo llego a la reunión de amigas, yo cuento que tal estuvo Anuar. Entonces, le entró la curiosidad a Isa cuando su hermano estaba dentro de la casa [GH VIP]".

Mientras Isa Pantoja y Asraf estaban dentro de La casa fuerte 2 saltó todo por los aires | TELECINCO

Cuando todavía no había comenzado su relación con el modelo, la hija de la tonadillera se interesó por el pequeño de los Beno, algo de lo que a día de hoy no se siente muy orgullosa.

"A mí me cuenta Katy que ellos tienen un tonteo y yo me enfado con Isa. Le dije: 'como tienes un tonteo con Anuar si sabes que yo me he liado con él'", confesó la amiga de Isa Pantoja. "Él más tarde reconoció que hubo tonteo con Isa, pero Katy asegura que hubo 'habibi, habibi'".