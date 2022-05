Pepe Navarro entra en pánico al saber qué sucederá en pocos días

Pepe Navarro no gana para disgustos y en pocos días recibirá las noticias que menos esperaba. Tendrá que volver a acudir delante de la justicia a raíz de una demanda contra él que ya ha sido admitida a trámite.

Pepe Navarro no ha elegido bien a sus enemigos. Hubo un tiempo en que el presentador de Esta noche cruzamos el Mississipi era el rey de la televisión. Según se ha contado varias veces en televisión, Pepe tenía un gran poder en la industria, gracias a su influencia y capacidad de convocar a la audiencia frente a la pantalla.

Eran otros tiempos y entonces Ivonne Reyes, una de sus parejas, era el eslabón débil en la batalla pública que empezaron. Ivonne defendía que Alejandro, su hijo, era también hijo de Pepe y él lo negaba.

Con el paso de los años, Pepe ha perdido influencia y capacidad de levantar el teléfono para dar indicaciones mientras que Ivonne ha persistido en su empeño.

La venezolana ha demostrado paciencia y firmeza en su cometido, hasta el punto que consiguió que un juez dictaminara que Pepe es el padre de Alejandro. El camino, según relata Ivonne no ha sido fácil y ha estado plagado de "amenazas, llamadas continuadas y miedo". Asegura que Pepe "jamás" le ha puesto la mano encima, pero que "hay muchas maneras de sentir miedo".

Ha sido una de las muchas intervenciones en televisión de Ivonne estos últimos meses. Hasta que Pepe, que no logró demostrar que Alejandro no es hijo suyo, se hartó y entró por teléfono en Viva la vida, arremetiendo contra ella y contra todos.

Ahora Ivonne ha reaccionado como suele hacerlo cuando las cosas se ponen feas.

La demanda a la que Pepe Navarro tendrá que hacer frente

Pepe Navarro tendrá que acudir a los tribunales de nuevo, en poco tiempo.

Así lo ha explicado Ivonne en la gala de entrega de los Premios Platino. "Ya se enteraron de la demanda que interpuse por miedo. Va muy bien, ya se enterará, he denunciado".

La expresentadora no quería incidir demasiado en los detalles, pero avanzó que se ha sentido acosada y que la demanda está admitida a trámite. "En breve tendremos otro juicio", afirmó.

Pepe no tuvo reparos ni filtro a la hora de entrar por teléfono en un programa de televisión e insultar a Ivonne y a Vanessa Martín. Vanessa también ha acusado a Pepe de malos tratos. "Indignas", "farsantes", "repugnantes" o "sinvergüenzas" fueron algunos de los calificativos que les dedicó, gritando y de mala manera.

Ahora Ivonne ha puesto este y otros episodios similares en manos de la justicia, que ya lo ha admitido a trámite. Ya avisó hace unas semanas que cada vez que se ha sentido amenazada, lo ha denunciado y que lo continuará haciendo tanto en los juzgados, como en los medios de comunicación. La historia de nunca acabar.

Pepe ya tiene condiciones para repetir la prueba de paternidad

Ivonne Reyes también ha apoyado totalmente a su hijo, por las declaraciones de Alejandro contra Pepe. "Yo le dejé hablar, ahí no me meto. "Entiendo perfectamente que Alejandro quiera hablar porque es su opinión, su sentimiento".

Ivonne prefiere que Alejandro "esté afuera de todo, pero realmente, si él toma una decisión, tiene todo el derecho a hablar una, dos, cincuenta veces".

Alejandro ya le ha puesto una condición a Navarro para repetir las pruebas de ADN para confirmar la filiación.

Tiene que ser en el Centro de Toxicología. El joven actor, que está ahora mismo estudiando Arte Dramático y Business and Marketing en Miami, no se fía de su padre. Por este motivo no quiere hacerse las pruebas en un centro privado.