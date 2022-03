Paz Padilla da una lección a los que la echaron de Telecinco

Paz Padilla ha salido de Mediaset de una forma abrupta. Su mediático despido tras una bronca con Belén Esteban ha dejado muchas incógnitas. Y algunas de ellas las ha respondido la gaditana en una extensa entrevista en La Vanguardia.

Paz ha sido muy clara refiriéndose a la princesa del pueblo. "Solo sé que el día de las vacunas llamé a Belén 80 veces para decirle que se estaba equivocando, pero no me cogió el teléfono", advertía la gaditana.

Además, Padilla se ha referido a su nueva etapa profesional, centrada especialmente en el libro El humor de tu vida y su producción sobre el mismo que ya ha triunfado por España. Ha viajado a México en los últimos días para vender su espectáculo al otro lado del charco.

Sobre su despido, la humorista ha dejado claro que "no le guarda rencor a nadie" dentro de la cadena. Un grupo de comunicación que le ha dado la oportunidad de presentar durante 13 años uno de los programas punteros de Telecinco.

Paz ha sido preguntada por lo que ha aprendido de su exitosa etapa en el espacio de La Fábrica de la Tele. "Me han enseñado a no tenerle miedo al directo y a enfrentarme a la actualidad", ha dicho.

"Por eso a veces meto los 'patazos' que meto yo, ¡y además soy disléxica! Me gusta mucho entretener y me encanta la improvisación. Ha sido una gran escuela", ha confesado hace unas horas.

Paz Padilla: "No me quedaba nada por decir, no quería estar allí"

La comunicadora gaditana no ha tenido problema en contestar a una pregunta que todos se hacen desde el día que dio la espantada en el plató de Sálvame.

¿Por qué decidió dejar el programa cuando faltaba más de hora y media para su conclusión? "Cuando ya lo has dicho todo, no me quedaba nada por decir, no quería estar allí. Estoy en otra fase en la que quiero estar feliz", ha dicho sobre ese tema.

A pesar de tener claro que su etapa en Telecinco ha finalizado para siempre, Paz Padilla admite que "Telecinco me ha aportado mucho. Me ha ayudado muchísimo en estos 13 años y le estoy muy agradecida profesionalmente y personalmente".

"No me lo cuestiono, insisto: ¿para qué? Esto es como un divorcio, ahora ya no me aporta nada. A la vida, ¡venga!", sentenciaba la presentadora.

Paz Padilla lleva a los tribunales a Mediaset

Paz es consciente de todo lo que le ha proporcionado la productora que confió en ella para llevar las riendas de Sálvame. Y no se siente capacitada "para dar consejos a nadie. Ellos son profesionales, llevan mucho tiempo y muchos años, qué les voy a decir que ellos ya no sepan", aseveraba.

"Darle las gracias por haber formado parte de esa familia durante 13 años y haber compartido con ellos momentos importantes en mi vida. Soy quien soy gracias a todas las personas que han pasado por mi vida", ha proseguido Paz.

Eso si, lo que tiene claro la presentadora es que su despido no quedará en agua de borrajas."Soy una trabajadora y ellos son una empresa. Cuando una persona es despedida existen unos derechos del trabajador, punto y pelota", ha dicho acerca de las medidas legales que emprendió la humorista contra la que fue su productora.

Este martes se ha sabido que ya hay fecha y sede para el juicio por la demanda interpuesta por Paz Padilla contra Mediaset España por despido improcedente. El juicio tendrá lugar el martes 31 de mayo a las 9:10, en el Juzgado de lo Social Nº47 de Madrid, cuando tenga lugar la vista entre las partes, informa El Confidencial Digital.