Concha Velasco recibe otra visita en su residencia y cuentan al fin la verdad

Concha Velasco ha sido una de las actrices más queridas y respetadas del panorama artístico español.

Hablamos de una figura del cine nacional que ha tenido una exitosa carrera a lo largo de 60 años. Pero la edad no perdona y tuvo que retirarse de los escenarios el pasado mes de septiembre.

Concha Velasco ha comenzado una nueva vida muy distinta a la que llevó durante las últimas seis décadas, tras decir adiós a la pasión de su vida.

| Europa Press

De un tiempo a esta parte, la actriz española ha sufrido varios problemas de salud. Reveses que se han visto acentuados por la pandemia que nos ha tocado vivir estos dos años.

▶️ Verónica Forqué reaparece en televisión tras su polémico paso por Masterchef Celebrity

Concha Velasco se ve obligada a ingresar en un centro para mayores

Así, Velasco llevaba sufriendo varios meses problemas de movilidad y de estómago, entre otros, por lo que sus hijos decidieron en febrero cambiar la vida de la artista.

Y es que ya no podía vivir en buenas condiciones junto a su hijo Manuel. Y la mejor opción que pensaron sus hijos fue darle un giro a su vida ingresándola en un centro para la tercera edad.

| Europa Press

Esta residencia tiene todas las comodidades y la actriz recibe cada día a amigos y compañeros de profesión que quieren departir un rato con ella. Les gusta repasar anécdotas del pasado y reírse con ella para hacerle más llevadera la estancia en la residencia.

La última famosa y amiga de Velasco que ha pasado por el centro, localizada en la zona de Cuatro Caminos en Madrid, ha sido la cantante y actriz Ana Belén

Ana Belén cuenta la verdad sobre el estado de salud de Concha Velasco

Preguntada acerca de si quiere mandarle algún mensaje de ánimo a la actriz vallisoletana, la cantante y esposa de Víctor Manuel ha sido muy clara al respecto. "No tengo que mandar ningún mensaje de ánimo porque lo único que le mando es un beso muy grande", ha dicho en el photocall.

| GTRES

Además, Ana Belén confesaba que ya ha ido a ver a la actriz a su nuevo hogar, el lugar donde pasa los días desde hace poco tiempo.

A su vez, no ha querido entrar en ninguna polémica acerca de las críticas que los hijos de Velasco han recibido por ingresarla en ese lugar. "No he entrado en eso, ni me he enterado. Además, no me interesa, eso es de su vida privada", ha sentenciado sin dar margen a la repregunta.

La conocida cantante confesó que estuvo con ella durante bastante tiempo y confiesa que fue muy agradable verla de nuevo. "El rato que pasé con ella, estupenda, divertida, nos reímos mucho. Muy bien", expresaba la entrevistada.

La cortante respuesta de Ana Belén sobre Concha Velasco

Por último, Ana Belén fue algo cortante a la hora de responder a los compañeros de prensa que estaban congregados en el acto de los Premios Unión de Actores y Actrices.

"No lo sé, no estoy ahí todos los días", respondía a la observación del reportero sobre si Concha es la reina del centro de mayores.

| Europa Press

La cantante, de 70 años, se ha erigido en una de las protagonistas de los Premios Unión de Actores y Actrices. Ha sido así por su nominación a 'Mejor Actriz de Teatro' por su trabajo en la obra Antonio y Cleopatra.

Aunque no se llevó el galardón, la actriz está atravesando uno de los momentos más álgidos de su carrera. En tan solo unos días, la amiga de Concha Velasco recibirá el Premio Fotogramas de Honor por su larga carrera artística.