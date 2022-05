Patricia Santamarina, la mujer de Carlos Sobera que casi deja al presentador viudo

Patricia Santamarina ha explicado lo que tuvo que vivir hace tres años. La mujer de Carlos Sobera experimentó uno de los sustos más preocupantes de su vida, ya que sufrió un derrame cerebral en el 2019.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



En febrero de ese mismo año, Patricia fue trasladada al hospital, donde ingresó en la UCI. Actualmente, recuerda que fue un momento muy difícil para su familia y para ella, pero gracias a su valentía y a su voluntad salió adelante.

Del mismo modo, la abogada nos ha asegurado que se encuentra en perfecto estado de salud. También, nos ha confesado que esta experiencia vivida ha sido como una enseñanza de vida para ella y su marido, Carlos Sobera.

| GTRES

"Estoy más contenta, más alegre y más optimista. No hay nada como que te den un pequeño susto para que empieces a valorar las pequeñas cosas un poco más", manifestaba con orgullo.

"Viví unos momentos de 'zozobra' importantes porque ves que la persona a la que quieres se puede ir. La vida te da un revolcón y todos tenemos claro que la vida hay que beberla de un trago y no a sorbitos", manifestó Carlos Sobera en El Español hace un año.

La decisión que fue un antes y un después

Este suceso hizo que el matrimonio tomara una decisión que cambiaría todo su futuro. Tanto Patricia, como Carlos Sobera, decidieron disfrutar muchísimo más de su vida privada. Sin embargo, llegó la pandemia y no pudieron llevar a cabo los planes que tenían pensado.

No fue hasta el año pasado cuando pudieron realizar todo aquello que tenían planeado. Querían dejar atrás los malos recuerdos y empezar de cero una nueva vida. Patricia ha querido dejar de lado el estrés que vivía en su vida para centrarse en cuidar su mentalidad y su familia. Por ese motivo, decidieron viajar por distintos puntos de España.

El primer destino fue en Fuerteventura, en las islas Canarias. Luego, fueron a las Islas Baleares y, más tarde, veranearon por el territorio andaluz. Asimismo, el pasado agosto, celebraron el 61 cumpleaños de Carlos Sobera acompañados de sus seres más queridos en Marbella.

| GTRES

Todo ello, Patricia Santamarina lo publicaba por sus redes sociales, en especial, por su cuenta de TikTok, donde presenta un gran número de seguidores.

Con todo lo que han vivido en este corto tiempo, el matrimonio está mucho más feliz, pues ahora valoran su vida descansada.

La alegría de la casa de Carlos Sobera

Además del tiempo viajando con su familia, el nuevo miembro le ha ayudado a Patricia Santamarina con su recuperación. Hace un mes, Carlos Sobera publicó una fotografía en su Instagram dando la bienvenida a su nueva mascota, Martina. "Un nuevo miembro se une a nuestra ya gran familia perruna", escribía en el post.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Se trata de una perrita muy adorable que ha tenido un buen recibimiento por todos los seguidores del presentador y de su mujer. Tanto es el apoyo, que Carlos Sobera y Patricia han decidido crear una cuenta para el cachorro.

Arianna Aragón, la hija mayor de Patricia, también subió una publicación de la perrita en sus redes sociales. Alguna vez ha comentado lo orgullosa que está de la maravillosa relación que mantiene con el marido de su madre, Carlos Sobera.

"Con la separación, muchas familias se rompen para siempre. Yo tengo la suerte de que la mía se quiere mucho. No solo no he perdido un padre, sino que he ganado otro", confesaba la joven en una entrevista con el ABC.