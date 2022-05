Las hijas de Paloma Cuevas entran en pánico al escuchar que habrá boda ya

Paloma Cuevas todavía está en shock tras ver la portada de las revistas de este miércoles. Y es que se confirma algo que no hará mucha gracia a las hijas que Paloma tiene con Enrique Ponce, Paloma y Bianca.

Desde que la tormenta familiar y mediática arreciara con fuerza hace un par de años en casa de Paloma, teme las portadas de las revistas. Cuando ella y Ponce eran el matrimonio perfecto, todo lo que aparecía sobre ellos en prensa estaba perfectamente controlado y pactado.

Reportajes a todo color, cuidados hasta el más mínimo detalle y enfocados a realzar su belleza y harmonía familiar.

Cuando el huracán Ana Soria llegó a la vida de Enrique, todo se desbocó y entonces las informaciones pasaron a ser de otro tipo. Paloma y Enrique se divorciaron y tras unos meses de selfies, vídeos y flotadores en alta mar, la situación se normalizó.

El acuerdo de separación contemplaba más discreción por parte de Ponce y Soria, cosa que han cumplido a rajatabla hasta el día de hoy. Sin embargo, que ellos no hablen, ni se exponga públicamente, no significa que no se hable de ellos. Lo de hoy, no obstante, va un paso más allá y puede cambiar, ahora sí, la relación de Enrique con sus hijas.

Paloma Cuevas se entera de las intenciones de su exmarido

Paloma ha visto lo que confirma la revista Diez Minutos en portada y a todo color: Enrique Ponce se casará con Ana Soria. Literalmente, la revista reproduce una frase del torero, "le voy a pedir matrimonio a Ana".

Según Diez Minutos, Ponce habría confesado a la revista, a través de un colaborador, sus planes de boda con la joven andaluza. Hace pocos días, era ella quien hablaba para Telecinco asegurando que quería a Enrique más que a su vida. También desmentía que hubiera crisis entre ellos y pedía respeto para vivir su historia de amor.

El exmarido de Paloma Cuevas, por su parte, también aseguraba que "le pese a quien le pese, Ana y yo estamos muy enamorados y quiero pasar el resto de mi vida con ella".

Ahora, va un paso más allá, consciente de que sus palabras pueden caer como un jarro de agua fría sobre sus hijas. "Estoy buscando el momento adecuado para pedir matrimonio a Ana, deseando".

Cambios en la vida de Paloma Cuevas y de sus hijas

Esta boda, que todavía no tiene fecha y que previsiblemente aún tardará en llegar, puede cambiar bastante el equilibrio familiar en casa de Paloma Cuevas. Según se publicó en La Razón, las hijas de Paloma no quieren conocer a Ana Soria, la novia de su padre.

Con el tiempo han aceptado que su padre ya no viva con ellas y con su madre, pero no quieren oír hablar de normalizar la relación con la joven estudiante. Esto podría cambiar a partir de ahora, con los planes de boda de Ponce. La pareja va totalmente en serio y Enrique ha llegado a decir que Ana es "la mujer más maravillosa que he conocido nunca".

Palomita y Bianca no tendrán más remedio que aceptar a Ana y entender que su padre es feliz junto a ella. Por su parte, Paloma Cuevas ya ha pasado página de su matrimonio y se encuentra centrada en su trabajo y abierta al amor de nuevo.

Si en algún momento le había pasado por la cabeza que lo de Enrique y Ana fuera pasajero y que él reconsiderara volver con su familia, parece que puede esperar sentada. Ponce tiene muy claro con quien quiere estar y sus hijas tendrán que aceptarlo.